Γεωργιάδης: Από το 2026 θα ξεκινήσουν να γίνονται μεταμοσχεύσεις ήπατος σε παιδιά στην Ελλάδα

«Στις αρχές του επόμενου έτους θα μπορούν να γίνονται μεταμοσχεύσεις ήπατος σε παιδιά στην Ελλάδα», ανέφερε μεταξύ άλλων ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης στο χαιρετισμό του στην τελετή απονομής των Healthcare Business Awards που διοργάνωσε η Boussias events. «Πρόκειται για μια υπηρεσία που επί δεκαετίες έλειπε από τη χώρα, τώρα πλέον θα είναι εφικτή, μετά τη συμφωνία με το Ωνάσειο» είπε ο υπουργός.

Μένοντας στο θέμα των μεταμοσχεύσεων ο κ. Γεωργιάδης αναφέρθηκε στην εντυπωσιακή άνοδο στον αριθμό των δωρητών που έχει επιτύχει ο Ελληνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ). «Κάθε χρόνο γράφαμε τρεις με τέσσερις χιλιάδες δωρητές. Τα τελευταία 20 χρόνια, είχαμε συγκεντρώσει περίπου 75.000 δωρητές. Σε 45 μέρες, έχουμε γράψει συν 50.000, δηλαδή σε 45 μέρες γράψαμε, όσους είχαμε γράψει τα προηγούμενα 15 χρόνια» εξήγησε ο υπουργός.

Ο υπουργός στο χαιρετισμό του σχολίασε πως παρά τη συχνά αρνητική δημόσια συζήτηση, η πραγματικότητα του ελληνικού συστήματος Υγείας παρουσιάζει σημαντικές επιτυχίες, πρόοδο και ποιοτικές υπηρεσίες που συχνά δεν αναδεικνύονται.

«Με τις νέες ψηφιακές πλατφόρμες, η Ελλάδα πλέον προσφέρει δωρεάν ραντεβού με ειδικευμένο γιατρό εντός 24 ωρών, δυνατότητα κλεισίματος ραντεβού από κινητό ή υπολογιστή, χωρίς μεσολάβηση» ανέφερε ο ίδιος για να συμπληρώσει στη συνέχεια ότι αντίστοιχες υπηρεσίες δεν υπάρχουν στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες.

Στη συνέχεια ο κ. Γεωργιάδης τόνισε πως η Ελλάδα είναι πρωτοπόρος στην ψηφιοποίηση της Υγείας. «Με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, η χώρα πέτυχε, 100% ηλεκτρονική συνταγογράφηση, Εθνικό Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας προσβάσιμο από κινητό (MyHealth App), πλήρη ψηφιοποίηση εξετάσεων, γνωματεύσεων, φαρμάκων, παραπεμπτικών, πανεθνικό πρόγραμμα προληπτικού ελέγχου (“Προλαμβάνω”)» είπε ο ίδιος.

Αναφερόμενος στα επόμενα βήματα που θα γίνουν στην Υγεία ο κ. Γεωργιάδης ανέφερε πως η Ελλάδα θα πρωταγωνιστήσει στις κλινικές μελέτες, καθώς με την πλήρη ψηφιοποίηση των δεδομένων υγείας, από το 2026 η χώρα θα έχει τη δυνατότητα να αξιοποιεί ανωνυμοποιημένα δευτερογενή δεδομένα και να προσελκύσει κλινικές μελέτες διεθνούς κλίμακας. «Η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει τον κόσμο. Με τα ψηφιακά μας δεδομένα, η Ελλάδα μπορεί να μπει στην παγκόσμια πρωτοπορία» κατέληξε ο ίδιος.