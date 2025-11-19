Ειδήσεις | Διεθνή

Η Λιθουανία θα ξανανοίξει τα σύνορα με τη Λευκορωσία

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Η Λιθουανία θα ξανανοίξει τα σύνορα με τη Λευκορωσία
Δεν ήταν άμεσα σαφές πόσο σύντομα θα ξανανοίξουν τα συνοριακά περάσματα.

Η Λιθουανία θα ξανανοίξει τα συνοριακά της περάσματα με τη Λευκορωσία, αίροντας το κλείσιμό τους που επιβλήθηκε ως απάντηση στα προβλήματα που προκάλεσαν στην εναέρια κυκλοφορία μπαλόνια λαθρεμπόρων, όπως ανακοίνωσε σήμερα η κυβέρνηση της χώρας.

Δεν ήταν άμεσα σαφές πόσο σύντομα θα ξανανοίξουν τα συνοριακά περάσματα.

Τον περασμένο μήνα η Λιθουανία ανακοίνωσε ότι τα δύο περάσματα στα σύνορα θα παραμείνουν κλειστά έως τα τέλη Νοεμβρίου ως απάντηση στην είσοδο μετεωρολογικών μπαλονιών από τη Λευκορωσία που διατάραξαν την εναέρια κυκλοφορία και οδήγησαν κάποιες φορές σε αναστολή λειτιουργίας του αεροδρομίου του Βίλινιους.

Η Λιθουανία έχει δηλώσει ότι τα μπαλόνια αυτά χρησιμοποιούν λαθρέμποροι που διακινούν προϊόντα καπνού και κατηγορεί τον Λευκορώσο πρόεδρο Αλεξάντρ Λουκασένκο ότι δεν σταμάτησε την πρακτική αυτή, κάνοντας λόγο για μια είδους «υβριδική επίθεση».

Ο Λουκασένκο έχει στο παρελθόν χαρακτηρίσει το κλείσιμο των συνόρων «τρελή απάτη» και έχει κατηγορήσει τη Δύση ότι διεξάγει υβριδικό πόλεμο κατά της Λευκορωσίας και της Ρωσίας που οδηγεί σε μια νέα εποχή διαχωρισμού με συρματοπλέγματα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

ΕΣΠΑ: Έρχεται νέο πρόγραμμα επιδοτήσεων «Παράγουμε Εδώ» - Ποιοι θα πάρουν 50 εκατ. ευρώ

Το ποσό που έχασε η Εθνική Ελλάδας από το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026

Μισθός 704 ευρώ για εξάωρη εργασία, χωρίς ηλικιακό όριο και με μόνο κριτήριο την ανεργία

tags:
Λιθουανία
Λευκορωσία
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider