Η Λιθουανία θα ξανανοίξει τα σύνορα με τη Λευκορωσία

Η Λιθουανία θα ξανανοίξει τα συνοριακά της περάσματα με τη Λευκορωσία, αίροντας το κλείσιμό τους που επιβλήθηκε ως απάντηση στα προβλήματα που προκάλεσαν στην εναέρια κυκλοφορία μπαλόνια λαθρεμπόρων, όπως ανακοίνωσε σήμερα η κυβέρνηση της χώρας.

Δεν ήταν άμεσα σαφές πόσο σύντομα θα ξανανοίξουν τα συνοριακά περάσματα.

Τον περασμένο μήνα η Λιθουανία ανακοίνωσε ότι τα δύο περάσματα στα σύνορα θα παραμείνουν κλειστά έως τα τέλη Νοεμβρίου ως απάντηση στην είσοδο μετεωρολογικών μπαλονιών από τη Λευκορωσία που διατάραξαν την εναέρια κυκλοφορία και οδήγησαν κάποιες φορές σε αναστολή λειτιουργίας του αεροδρομίου του Βίλινιους.

Η Λιθουανία έχει δηλώσει ότι τα μπαλόνια αυτά χρησιμοποιούν λαθρέμποροι που διακινούν προϊόντα καπνού και κατηγορεί τον Λευκορώσο πρόεδρο Αλεξάντρ Λουκασένκο ότι δεν σταμάτησε την πρακτική αυτή, κάνοντας λόγο για μια είδους «υβριδική επίθεση».

Ο Λουκασένκο έχει στο παρελθόν χαρακτηρίσει το κλείσιμο των συνόρων «τρελή απάτη» και έχει κατηγορήσει τη Δύση ότι διεξάγει υβριδικό πόλεμο κατά της Λευκορωσίας και της Ρωσίας που οδηγεί σε μια νέα εποχή διαχωρισμού με συρματοπλέγματα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ