Φιλιππίνες: «Εξαϋλώθηκαν» 18 δισ. δολ. και έχασε τον τίτλο του πλουσιότερου ανθρώπου στη χώρα

«Καπνός» έγιναν περισσότερα από 18 δισεκατομμύρια δολάρια από την περιουσία του μέχρι πρότινος πλουσιότερου ανθρώπου στις Φιλιππίνες, όπως αναφέρει το Bloomberg.

Συγκεκριμένα, ο ιδρυτής της εταιρείας ακινήτων Golden MV Holdings, Μανουέλ Βιλάρ, είδε την μετοχή της εταιρείας «γκρεμίζεται» τις τελευταίες τέσσερις ημέρες στο χρηματιστήριο της χώρας, η οποία συνολικά φέτος έχει υποχωρήσει περίπου 83%, το χειρότερο σερί της ως εισηγμένη εταιρεία.

Αυτή η εξέλιξη εκτόπισε τον Βιλάρ από την κορυφή των πλουσιότερων ανθρώπων της ασιατικής χώρας, με την περιουσία του να ανέρχεται πλέον σε 4 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με τον Δείκτη Δισεκατομμυριούχων του Bloomberg, χάνοντας την κορυφή από τον μεγιστάνα των επιχειρήσεων Ενρίκε Ραζόν, του οποίου η περιουσία φτάνει τα 13,2 δισ. δολ.

Η «βουτιά» της μετοχής ξεκίνησε την περασμένη Πέμπτη, όταν οι ρυθμιστικές αρχές ήραν την εξάμηνη αναστολή διαπραγμάτευσης της μετοχής. Η Golden MV δήλωσε στις ρυθμιστικές αρχές την Παρασκευή, τη Δευτέρα όσο και την Τρίτη ότι δεν γνώριζε γιατί η μετοχή έπεσε τόσο σημαντικά, σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν, όπως αναφέρει το Bloomberg.

«Όταν μια μετοχή επιστρέφει από μια διακοπή διαπραγμάτευσης - ειδικά μια μετοχή που συνδέεται με έναν μεγιστάνα υψηλού προφίλ όπως ο Μάλι Βιλάρ - οι επενδυτές συνήθως επανεκτιμούν» την τιμή της σε σχέση με τα θεμελιώδη μεγέθη της εταιρείας, δήλωσε ο Τόμπι Άλαν Άρτσε, αναλυτής της Globalinks Securities & Stocks Inc. «Η αγορά φαίνεται να έχει καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η αποτίμηση της εταιρείας πριν από την αναστολή ήταν υπερβολικά υψηλή» τόνισε.

Οι ρυθμιστικές αρχές ανέστειλαν τη μετοχή τον Μάιο, αφού η εταιρεία δεν υπέβαλε οικονομικά αποτελέσματα λόγω διαφωνίας με τον ελεγκτή της. Το σημείο τριβής ήταν η αποτίμηση γης που απέκτησε η Golden MV από τον ιδρυτή της για 93 εκατομμύρια δολάρια και στη συνέχεια επανεκτιμήθηκε στα 23,3 δισεκατομμύρια δολάρια.

Η συναλλαγή αυτή ακολούθησε μια άνοδο της τιμής της μετοχής της Golden MV που ώθησε τον λόγο τιμής προς κέρδη της εταιρείας πάνω από 1.000, προβληματίζοντας την αγορά της Μανίλα. Ο Βιλάρ και τα μέρη που σχετίζονται με αυτόν ελέγχουν το 89% των μετοχών της εταιρείας.

Αυτή η ακολουθία γεγονότων είχε επιπτώσεις και σε άλλα τμήματα της αυτοκρατορίας του Βιλάρ. Τα δύο εκκρεμή ομόλογα δολαρίου της Vista Land & Lifescapes, εταιρείας ανάπτυξης του Βιλάρ, υποχώρησαν σε δυσμενή επίπεδα τον Μάιο. Το δολαριακό ομόλογο λήξης 2029, που πουλήθηκε μόλις πέρυσι, υποχώρησε κατά 1,6 σεντς ανά δολάριο στα 58,3 σεντς το πρωί της Τετάρτης, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη ημερήσια πτώση εδώ και περισσότερο από ένα μήνα, σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε το Bloomberg.

Στην ετήσια έκθεσή της για το 2024 που υπέβαλε την περασμένη εβδομάδα, η Golden MV σημείωσε ότι είχε συμφωνήσει να αποτιμήσει τη γη χρησιμοποιώντας μια μέθοδο που προτάθηκε από τους εξωτερικούς ελεγκτές της, η οποία απέδωσε μια αξία πιο κοντά σε αυτήν που πλήρωσε η εταιρεία για αυτήν.

