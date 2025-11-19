Η New Bond Street ο ακριβότερος εμπορικός δρόμος παγκοσμίως - Η θέση της Ερμού

Ειδικότερα, όπως αναφέρει η σχετική έκθεση, τα ενοίκια αυξήθηκαν κατά 22% μέσα σε έναν χρόνο, φτάνοντας τα 20.482 ευρώ ανά τμ ετησίως.

Τον τίτλο του ακριβότερου εμπορικού δρόμου παγκοσμίως κατέκτησε για πρώτη φορά η New Bond Street του Λονδίνου, σύμφωνα με την Cushman & Wakefield.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει η σχετική έκθεση, τα ενοίκια αυξήθηκαν κατά 22% μέσα σε έναν χρόνο, φτάνοντας τα 20.482 ευρώ ανά τμ ετησίως, και ξεπέρασαν τόσο τη Via Montenapoleone στο Μιλάνο όσο και την Upper Fifth Avenue στη Νέα Υόρκη.

Η ετήσια έκθεση Main Streets Across the World, στην 35η έκδοσή της, καταγράφει τις τάσεις σε 141 κορυφαίες πόλεις διεθνώς, πολλές εκ των οποίων συνδέονται με την αγορά πολυτελείας. Σύμφωνα με τα στοιχεία, το 58% των εμπορικών δρόμων που παρακολουθούνται σημείωσαν αυξήσεις ενοικίων, γεγονός που αποτυπώνει τη ζήτηση για

χώρους που ξεπερνά κατά πολύ τη διαθέσιμη προσφορά.

Η ανάδειξη της New Bond Street στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης υπογραμμίζει τη δυναμική του λονδρέζικου λιανεμπορίου και την ισχυρή θέση της πόλης ως διεθνούς κέντρου πολυτελείας.

«Η New Bond Street του Λονδίνου συνεχίζει να ενισχύει τη φήμη της ως κορυφαίος προορισμός πολυτελείας, με την εκρηκτική άνοδο των ενοικίων να αποδίδεται σε ισχυρή ζήτηση, περιορισμένη προσφορά και επενδύσεις στους δημόσιους χώρους. Το τμήμα με τα κοσμηματοπωλεία, ανάμεσα στην Clifford Street και τα Burlington Gardens, έχει εξελιχθεί σε μία από τις πιο περιζήτητες τοποθεσίες διεθνώς, με μισθωτές να εξασφαλίζουν μακροχρόνιες μισθώσεις για να κατοχυρώσουν τη θέση τους” σύμφωνα με τον Duncan Gillard, Head of Central London Retail at Cushman & Wakefield

«Η έκθεση της Cushman & Wakefield αναδεικνύει πως οι εμβληματικοί εμπορικοί δρόμοι δεν είναι απλώς σημεία πώλησης, αλλά παγκόσμιες σκηνές όπου τα brands αφηγούνται την ιστορία τους, εκφράζουν την αρχιτεκτονική τους ταυτότητα και ενισχύουν τη σχέση με τον καταναλωτή. Η εξασφάλιση χώρου σε αυτούς τους δρόμους παραμένει εξαιρετικά δύσκολη, απαιτώντας καινοτόμες στρατηγικές για την αξιοποίηση νέων ευκαιριών. Η διαχρονική γοητεία αυτών των τοποθεσιών έγκειται στον μοναδικό συνδυασμό κληρονομιάς, προβολής και πολιτιστικού κύρους, στοιχεία που τις καθιστούν όχι μόνο εμπορικούς προορισμούς αλλά και σύμβολα παγκόσμιας αστικής ταυτότητας” σύμφωνα με τον Robert Travers, Head of EMEA Retail at Cushman & Wakefield.

«Με άνοδο 7% στα ενοίκια το 2025, σταθερή παρουσία διεθνών brands και αυξανόμενη ζήτηση, η Ερμού σκαρφάλωσε στη 15η από την 14η θέση της παγκόσμιας κατάταξης των πιο ακριβών εμπορικών δρόμων. Η Ερμού παραμένει το πλέον δυναμικό σημείο συνάντησης μόδας, εμπορίου και αστικής ζωής. Η αύκηση του τουρισμού, οι επενδύσεις και η αυξημένη επισκεψιμότητα δημιουργούν θετικό “ντόμινο” που ενισχύει την εμπορική αξία και την εικόνα του ιστορικού κέντρου», δήλωσε η Νίκη Συμπουρα, επικεφαλής της Cushman & Wakefield Proprius, υπογραμμίζοντας τη συνεχιζόμενη ελκυστικότητα του δρόμου για διεθνή brands και επενδυτές. Σε παγκόσμιο επίπεδο, τα ενοίκια καταστημάτων αυξήθηκαν κατά μέσο όρο 4,2% το 2025, με το 58% των αγορών να καταγράφει άνοδο.

Αμερική: Πρωταθλήτρια στην αύξηση ενοικίων

Η περιοχή της Αμερικής κατέγραψε το 2025 τη μεγαλύτερη άνοδο ενοικίων καταστημάτων παγκοσμίως (+7,9%). Στο Σάο Πάολο, η Oscar Freire Jardins σημείωσε εντυπωσιακή αύξηση 65%, ανεβαίνοντας επτά θέσεις στην κατάταξη. Στη Νέα Υόρκη, η Upper Fifth Avenue παρέμεινε στάσιμη, ενώ Madison Avenue και SoHo κινήθηκαν ανοδικά άνω του 8%. Στον Καναδά, η Robson Street στο Βανκούβερ ανέτρεψε πτώση 25% το 2024 και κατέγραψε άνοδο 20% το 2025.

Ευρώπη: Άνοδος ενοικίων σε κορυφαίους δρόμους

Σταθερή ετήσια άνοδος 4%, με εντυπωσιακές επιδόσεις σε Βουδαπέστη και Λονδίνο.Το Λονδίνο ηγήθηκε της ανάκαμψης με τη New Bond Street (+22%), ενώ Oxford Street και Regent Street σημείωσαν διψήφιες αυξήσεις. Στη Βουδαπέστη, η Fashion Street ξεχώρισε με άνοδο 33%, ξεπερνώντας τη Vaci utca. Μιλάνο και Παρίσι διατήρησαν σταθερά ενοίκια σε Via Montenapoleone και Champs Élysées.

Ασία - Ειρηνικός: Επιβράδυνση στην αύξηση ενοικίων

Η ανάπτυξη επιβραδύνθηκε στο 2,1%, καθώς η ισχυρή άνοδος σε Ινδία και Ιαπωνία αντισταθμίστηκε από τις οικονομικές πιέσεις στη Μεγάλη Κίνα και τη Νοτιοανατολική Ασία.

Η εικόνα δείχνει μια αγορά με διαφοροποιημένες τάσεις ανά περιοχή, όπου η ζήτηση παραμένει ισχυρή αλλά οι οικονομικές συνθήκες επηρεάζουν την πορεία των ενοικίων.

Ανθεκτικότητα των κορυφαίων εμπορικών δρόμων

Οι κορυφαίοι εμπορικοί προορισμοί συνεχίζουν να υπεραποδίδουν σε σχέση με την ευρύτερη αγορά, δείχνοντας ανθεκτικότητα απέναντι στην οικονομική αβεβαιότητα και στις μεταβαλλόμενες καταναλωτικές συμπεριφορές. Παρά τα υψηλά επιτόκια, οι πληθωριστικές πιέσεις υποχωρούν και οι κεντρικές τράπεζες διατηρούν περιθώριο για νέες μειώσεις. Σε συνδυασμό με τη σταθεροποίηση της καταναλωτικής εμπιστοσύνης, την αύξηση των πραγματικών μισθών και την ανάκαμψη του διεθνούς τουρισμού, αναμένεται περαιτέρω ενίσχυση της λιανικής αγοράς το επόμενο έτος