Γυναικοκτονία Γρίβα: Ελεύθερος ο εκφωνητής της ΕΛΑΣ που είπε «το περιπολικό δεν είναι ταξί»

Η διαδικασία για την απόδοση ευθυνών των αστυνομικών που άφησαν αβοήθητη την Κυριακή Γρίβα λίγο πριν πέσει νεκρή από το μαχαίρι του πρώην συντρόφου της, έξω από το Τμήμα Αγίων Αναργύρων, συνεχίζεται σήμερα ενώπιον της Ανακρίτριας.

Ελεύθερος με υποχρέωση εμφάνισης σε αστυνομικό Τμήμα δύο φορές το μήνα, αφέθηκε μετά την απολογία του ο εκφωνητής της Άμεσης Δράσης που είχε πει στην Κυριακή Γρίβα ότι «τα περιπολικά δεν είναι ταξί κυρία μου» λίγο πριν από τη δολοφονία της.

Ενώπιον της δικαστικής λειτουργού πλην του εκφωνητή έχει κληθεί να απολογηθεί και ο φρουρός που βρισκόταν στο κουβούκλιο όταν η γυναίκα δέχθηκε τη δολοφονική επίθεση ελάχιστα μέτρα μακριά του.

Πριν από λίγες μέρες απολογήθηκε και αφέθηκε ελεύθερη η αξιωματικός υπηρεσίας προς την οποία είχε απευθυνθεί η Κυριακή, για να σωθεί από τον δολοφόνο της. Στη δικογραφία που σχηματίστηκε είναι επίσης, κατηγορούμενη και η επόπτρια αξιωματικός που βρισκόταν στο Τμήμα το βράδυ που πήγε η Κυριακή Γρίβα.

Όλοι οι αστυνομικοί ελέγχονται ποινικά για την κατηγορία σε βαθμό κακουργήματος της θανατηφόρας έκθεσης από υπόχρεο πρόσωπο διά παραλείψεως.

Με την ολοκλήρωση της απολογίας του εκφωνητή ο συνήγορος του, Χρήστος Καραμανλής δήλωσε ότι η φράση που είπε ο εντολέας του στην Κυριακή, «δεν περιλαμβάνεται στο κατηγορητήριο» ενώ την χαρακτήρισε «μία άστοχη φράση».

Σύμφωνα με τον δικηγόρο, ο αστυνομικός έπραξε το καθήκον του και ενήργησε βάση των πρωτοκόλλων.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ