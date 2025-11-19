Βραζιλία: Νέα αστυνομική επιχείρηση στο Ρίο ντε Τζανέιρο - Τουλάχιστον δύο νεκροί

Τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα και οκτώ συνελήφθησαν στη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης στη συνοικία Βίλα Κένεντι του Ρίο ντε Τζανέιρο, ανέφερε σε ανακοίνωσή της η αστυνομία της πολιτείας.

Τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα και οκτώ συνελήφθησαν στη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης στη συνοικία Βίλα Κένεντι του Ρίο ντε Τζανέιρο της Βραζιλίας, ανέφερε σε ανακοίνωσή της η αστυνομία της πολιτείας.

Η επιχείρηση ακολουθεί τη φονικότερη αστυνομική έφοδο στην ιστορία της χώρας, τον περασμένο μήνα, κατά την οποία σκοτώθηκαν 121 άνθρωποι, ανάμεσά τους και τέσσερις αστυνομικοί.

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, αμφότερες οι επιχειρήσεις είχαν στόχο τη συμμορία Comando Vermelho, η οποία ελέγχει το εμπόριο ναρκωτικών σε φαβέλες--τις φτωχές, πυκνοκατοικημένες συνοικίες της πόλης.

«Πρόκειται για ένα ακόμη στάδιο της 'Επιχείρησης Συγκράτηση' και υπογραμμίζει τη μάχη κατά των διάφορων εγκληματικών δραστηριοτήτων της Comando Vermelho», ανέφερε η ανακοίνωση της αστυνομίας προσθέτοντας ότι βρέθηκε «μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών».

Στη διάρκεια της σημερινής αντιπαράθεσης με την αστυνομία, τραυματίστηκαν τέσσερις ύποπτοι, αναφέρει σε ξεχωριστή ανακοίνωση η στρατιωτική αστυνομία.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ