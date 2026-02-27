Πλεύρης: Θα έχουμε περισσότερες από 1.000 ανακλήσεις ασύλου μέχρι τον Ιούνιο του 2026

Ο υπουργός επισήμανε ότι η Υπηρεσία Ασύλου και οι Επιτροπές Προσφυγών λειτουργούν ανεξάρτητα, τονίζοντας ότι ο ίδιος δεν έχει αρμοδιότητα να παρεμβαίνει σε ατομικές κρίσεις.

Σαφές μήνυμα για μαζική επανεξέταση και αύξηση των ανακλήσεων ασύλου έστειλε από το βήμα της Βουλής ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης, απαντώντας σε ερώτηση του βουλευτή της Νέας Αριστεράς, Δημήτρη Τζανακόπουλου, σχετικά με την υπόθεση του προέδρου της Πακιστανικής Κοινότητας Ελλάδας Τζαβέντ Ασλάμ.

Ο υπουργός επισήμανε ότι η Υπηρεσία Ασύλου και οι Επιτροπές Προσφυγών λειτουργούν ανεξάρτητα, τονίζοντας ότι ο ίδιος δεν έχει αρμοδιότητα να παρεμβαίνει σε ατομικές κρίσεις. «Στο σκέλος που έχει να κάνει με την κρίση του καθεστώτος ασύλου, είτε σε πρώτο είτε σε δεύτερο βαθμό, ή την επανεξέταση του καθεστώτος, δεν υπάρχει καμία αρμοδιότητα υπουργού να επέμβει», ανέφερε, διευκρινίζοντας ότι η μοναδική δυνατότητα παρέμβασης αφορά την προσβολή απόφασης δεύτερου βαθμού ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων, εφόσον διαφωνεί με αυτή.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι έχει δώσει σαφή πολιτική κατεύθυνση για συστηματική επανεξέταση υποθέσεων, επισημαίνοντας ότι το άσυλο δεν αποτελεί μόνιμο καθεστώς. «Από τότε που ανέλαβα, επειδή ακριβώς το άσυλο δεν είναι μια μόνιμη κατάσταση, δίνεται γιατί κάποιος κινδυνεύει για συγκεκριμένους λόγους, μπορεί να γίνεται επανεξέταση αυτών των λόγων, εάν κρίνεται ότι δεν συντρέχουν πλέον οι προϋποθέσεις», σημείωσε.

Αναφερόμενος στα στοιχεία των ανακλήσεων, ο υπουργός επισήμανε: «Πιστεύω ότι ήμουν σαφής, αλλά θα γίνω πιο σαφής αν δεν σας κάλυψα. Και ίσως δεν σας κάλυψα γιατί κατά τη διάρκεια του 2015-2019 υπήρξαν μόλις 19 περιπτώσεις ανακλήσεων ασύλου. Να σας ενημερώσω, λοιπόν, ότι στη διάρκεια της θητείας τής κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας έχουμε 595 ανακλήσεις και από την αρχή του έτους μέχρι τον Ιούνιο φιλοδοξώ ότι θα έχουμε πάνω από χίλιες ανακλήσεις ασύλου. Το άσυλο δεν είναι μια μόνιμη κατάσταση. Η εντολή που έχω δώσει είναι να επανεξεταστούν περιπτώσεις. Δεν έχω δώσει ονομαστικές περιπτώσεις, αν αυτό είναι το ερώτημά σας. Δεν είπα "κοιτάξτε τη συγκεκριμένη περίπτωση". Ζήτησα να επανελεγχθούν περιπτώσεις, πρώτον, όπου υπάρχουν συλλήψεις ή ζητήματα που αφορούν τη δημόσια τάξη και, δεύτερον, πολιτών που προέρχονται από χώρες που έχουν χαρακτηριστεί ασφαλείς, προκειμένου να δούμε αν συντρέχουν ακόμη οι προϋποθέσεις βάσει των οποίων τους χορηγήθηκε το άσυλο».

Σε ό,τι αφορά ειδικά την υπόθεση Ασλάμ, ο υπουργός ανέφερε ότι η διαδικασία βρίσκεται σε διοικητικό στάδιο, με τον ενδιαφερόμενο να έχει κληθεί να υποβάλει αντιρρήσεις εντός 15 ημερών. «Η Υπηρεσία Ασύλου, αυτοτελώς και μόνη της, θα κρίνει αν οι αντιρρήσεις είναι επαρκείς και αν συντρέχουν οι όροι της ανάκλησης», τόνισε, προσθέτοντας πως μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας δεν έχει κανένα δικαίωμα παρέμβασης.

Ο κ. Τζανακόπουλος έθεσε επίσης το ζήτημα της θεσμικής ανεξαρτησίας της Υπηρεσίας Ασύλου, ζητώντας να διευκρινιστεί αν η επανεξέταση στην προκειμένη περίπτωση κινήθηκε κατόπιν πολιτικής εντολής, καθώς και ποια νέα στοιχεία μεσολάβησαν από την πρόσφατη ανανέωση του καθεστώτος ασύλου του Τζαβέντ Ασλάμ μέχρι την έναρξη της διαδικασίας ανάκλησης.

Η συζήτηση κατέδειξε τη σαφή κυβερνητική στόχευση για αυστηρότερη εφαρμογή του πλαισίου διεθνούς προστασίας, με τον υπουργό να επαναλαμβάνει ότι «αν κάποιος πλέον δεν κινδυνεύει ή δεν πληροί τους όρους για τους οποίους του χορηγήθηκε το άσυλο, τότε αυτό πρέπει να ανακληθεί», κάνοντας λόγο για κεντρική πολιτική επιλογή της κυβέρνησης.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ