Η κινεζική πρεσβεία στο Ισραήλ προειδοποιεί για «αυξανόμενους κινδύνους ασφαλείας» στην περιοχή

Νωρίτερα σήμερα, η Κίνα συνέστησε στους πολίτες της να αποφεύγουν τα ταξίδια στο Ιράν και κάλεσε όσους βρίσκονται στη χώρα αυτή να την εγκαταλείψουν το ταχύτερο δυνατό.

Η κινεζική πρεσβεία στο Ισραήλ ζήτησε σήμερα από τους Κινέζους πολίτες που ζουν στη χώρα να παραμείνουν ιδιαίτερα σε εγρήγορση και να αυξήσουν τις προφυλάξεις ασφαλείας τους και την ετοιμότητά τους για έκτακτες καταστάσεις, επικαλούμενη «αυξανόμενους κινδύνους ασφαλείας στη Μέση Ανατολή».

Κινέζοι πολίτες που έχουν την έδρα τους στο Ισραήλ θα πρέπει να παρακολουθούν προσεκτικά τις νέες εξελίξεις και τις πληροφορίες που δημοσιοποιούνται από τις ισραηλινές αρχές, ανέφερε η πρεσβεία σε μία ανακοίνωση. Οι Κινέζοι πολίτες θα πρέπει επίσης να αποφύγουν να ταξιδέψουν εκτός της χώρας εκτός αν είναι απαραίτητο, προστίθεται στην ανακοίνωση της κινεζικής πρεσβείας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ