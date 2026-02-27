Ειδήσεις | Διεθνή

Η κινεζική πρεσβεία στο Ισραήλ προειδοποιεί για «αυξανόμενους κινδύνους ασφαλείας» στην περιοχή

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Η κινεζική πρεσβεία στο Ισραήλ προειδοποιεί για «αυξανόμενους κινδύνους ασφαλείας» στην περιοχή
Κίνα / Πηγή Φωτογραφίας: ΑΡ
Νωρίτερα σήμερα, η Κίνα συνέστησε στους πολίτες της να αποφεύγουν τα ταξίδια στο Ιράν και κάλεσε όσους βρίσκονται στη χώρα αυτή να την εγκαταλείψουν το ταχύτερο δυνατό.

Η κινεζική πρεσβεία στο Ισραήλ ζήτησε σήμερα από τους Κινέζους πολίτες που ζουν στη χώρα να παραμείνουν ιδιαίτερα σε εγρήγορση και να αυξήσουν τις προφυλάξεις ασφαλείας τους και την ετοιμότητά τους για έκτακτες καταστάσεις, επικαλούμενη «αυξανόμενους κινδύνους ασφαλείας στη Μέση Ανατολή».

Κινέζοι πολίτες που έχουν την έδρα τους στο Ισραήλ θα πρέπει να παρακολουθούν προσεκτικά τις νέες εξελίξεις και τις πληροφορίες που δημοσιοποιούνται από τις ισραηλινές αρχές, ανέφερε η πρεσβεία σε μία ανακοίνωση. Οι Κινέζοι πολίτες θα πρέπει επίσης να αποφύγουν να ταξιδέψουν εκτός της χώρας εκτός αν είναι απαραίτητο, προστίθεται στην ανακοίνωση της κινεζικής πρεσβείας.

Νωρίτερα σήμερα, η Κίνα συνέστησε στους πολίτες της να αποφεύγουν τα ταξίδια στο Ιράν και κάλεσε όσους βρίσκονται στη χώρα αυτή να την εγκαταλείψουν το ταχύτερο δυνατό, καθώς αυξάνονται οι εντάσεις ανάμεσα στην Τεχεράνη και την Ουάσινγκτον.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Lamda: Έτσι θα είναι το Μητροπολιτικό Πάρκο Ελληνικού - Η φιλοσοφία και η αρχιτεκτονική της ανάπτυξης

Υπολογίστε το επίδομα παιδιού Α21

Παράνομος τζόγος: «Καμπάνες» έως 800.000 ευρώ, φυλάκιση τουλάχιστον 10 ετών - Σε κλοιό influencers και παράνομα sites

tags:
Κίνα
Ισραήλ
Ιράν
Μέση Ανατολή
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider