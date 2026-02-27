Εκτροχιασμός τραμ στο κέντρο του Μιλάνου - Ένας νεκρός και 39 τραυματίες

Οι πυροσβέστες έφτασαν μετά από λίγα λεπτά στο σημείο του συμβάντος και αυτή την ώρα προσπαθούν να απεγκλωβίσουν από τα συντρίμμια έναν επιβάτη.

Τραμ εκτροχιάστηκε σήμερα το απόγευμα σε κεντρικό δρόμο του Μιλάνου στη βόρεια Ιταλία. Το μέσο μεταφοράς βγήκε από τις ράγες, πέφτοντας πάνω σε πεζούς που βρίσκονταν στο πεζοδρόμιο.

Σύμφωνα με τον μέχρι τώρα απολογισμό, ένας άνδρας έχασε την ζωή του και άλλοι τριάντα εννέα τραυματίσθηκαν. Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, το τραμ φέρεται να είχε αναπτύξει αρκετά υψηλή ταχύτητα, πριν εκτροχιαστεί. «Νόμιζα ότι ήταν σεισμός, έπεσα ξαφνικά, χωρίς να καταλάβω τι είχε συμβεί», είπε στους διασώστες ένας από τους επιβάτες.

Πηγές των πυροσβεστών αναφέρουν ότι ένας άνθρωπος τραυματίστηκε σοβαρά, ενώ η κατάσταση των υπολοίπων δεν φέρεται να προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία. Οι επιχειρήσεις διάσωσης, όμως, δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί και ο απολογισμός δεν μπορεί να θεωρηθεί οριστικός.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ