Συναντήσεις Βανς για Ιράν στην Ουάσινγκτον - Στο Ισραήλ τη Δευτέρα ο Ρούμπιο

Ο ΥΠΕΞ του Ομάν θα συναντηθεί αργότερα σήμερα με τον Αμερικανό αντιπρόεδρο στην Ουάσινγκτον. Ο Αμερικανός ΥΠΕΞ τη Δευτέρα στο Ισραήλ για συνομιλίες για το Ιράν.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ομάν Σαγίντ Μπαντρ Αλμπουσάιντι θα συναντηθεί αργότερα σήμερα με τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς στην Ουάσινγκτον, σύμφωνα με πηγή με γνώση των συνομιλιών. Απεσταλμένοι της αμερικανικής κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ διεξήγαγαν χθες στη Γενεύη τον τρίτο κύκλο έμμεσων διαπραγματεύσεων με το Ιράν, με μεσολάβηση του σουλτανάτου του Ομάν.

Μετά τις συνομιλίες ο Αλμπουσάιντι μίλησε για «σημαντική πρόοδο» στις διαπραγματεύσεις, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί έκανε λόγο για τις «πιο εντατικές» συνομιλίες ανάμεσα στα δυο μέρη «μέχρι τώρα», αναφερόμενος σε «περαιτέρω πρόοδο». Πάντως ο ενημερωτικός ιστότοπος Axios έγραψε ότι οι απεσταλμένοι των ΗΠΑ, Τζάρεντ Κούσνερ και Στιβ Γουίτκοφ, «απογοητεύτηκαν» από όσα άκουσαν από τους Ιρανούς κατά την διαπραγμάτευση.

Ο Βανς δήλωσε χθες Πέμπτη - χωρίς να αποκλείσει το ενδεχόμενο να εξαπολυθούν νέοι αεροπορικοί βομβαρδισμοί των ΗΠΑ εναντίον του Ιράν ότι δεν υπάρχει «καμία πιθανότητα» πολεμικής αναμέτρησης με μεγάλη διάρκεια ανάμεσα στις δυο χώρες. Ουάσινγκτον και Τεχεράνη διεξάγουν γύρους συνομιλιών, εν μέσω μιας μαζικής στρατιωτικής ανάπτυξης των ΗΠΑ στην περιοχή του Κόλπου, με απειλές του Τραμπ με στρατιωτική δράση κατά της Τεχεράης αν δεν υπάρξει συμφωνία για το πυρηνικό της πρόγραμμα.

Παράλληλα, ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο θα μεταβεί στο Ισραήλ τη Δευτέρα για συνομιλίες που θα επικεντρωθούν στο θέμα του Ιράν, την ώρα που οι ΗΠΑ αφήνουν να πλανάται η απειλή μιας στρατιωτικής επέμβασης εναντίον της Τεχεράνης. Ο Ρούμπιο «θα έχει συνομιλίες για μια σειρά περιφερειακών προτεραιοτήτων, ιδίως το Ιράν, τον Λίβανο και τις προσπάθειες που βρίσκονται σε εξέλιξη με στόχο την υλοποίηση του ειρηνευτικού σχεδίου των 20 σημείων Τραμπ για τη Γάζα», δήλωσε ο Τόμι Πίγκοτ,.

Ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών ανέφερε πως ο Ρούμπιο θα ταξιδέψει στο Ισραήλ τη 2α-3η Μαρτίου. Το ταξίδι του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, το οποίο είχε αρχικά προγραμματιστεί για το Σάββατο σύμφωνα με έναν Αμερικανό αξιωματούχο, μετατέθηκε για τη Δευτέρα. Οι ΗΠΑ συνέστησαν σήμερα στο μη αναγκαίο προσωπικό της πρεσβείας τους στην Ιερουσαλήμ να φύγει από το Ισραήλ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ