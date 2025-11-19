Συμφωνίες ΗΠΑ - Σαουδικής Αραβίας για πυρηνική ενέργεια και πώληση F-35

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε χθες Τρίτη το βράδυ ότι το βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας θα ονομαστεί το αμέσως προσεχές διάστημα «μείζων σύμμαχος μη μέλος του NATO».

Οι κυβερνήσεις των ΗΠΑ και της Σαουδικής Αραβίας υπέγραψαν χθες Τρίτη διμερείς συμφωνίες, οι οποίες αφορούν τη χρήση πυρηνικής ενέργειας για πολιτικούς σκοπούς και την άμυνα, με την ευκαιρία της επίσκεψης του πρίγκιπα διαδόχου του βασιλείου Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος.

Τα δυο κράτη επικύρωσαν «κοινή διακήρυξη» για την πυρηνική ενέργεια για πολιτικούς σκοπούς, η οποία «δημιουργεί τη νομική βάση για συνεργασία αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων επί δεκαετίες» κατά τρόπο που θα εγγυάται «την τήρηση σθεναρών προτύπων για τη μη διάδοση» των πυρηνικών όπλων, σύμφωνα με το κείμενο της αμερικανικής προεδρίας.

Ακόμη, ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έδωσε το πράσινο φως για να συναφθεί «μείζων συμφωνία πώλησης οπλισμού, που συμπεριλαμβάνει ιδίως μελλοντικές παραδόσεις F-35», αμερικανικής κατασκευής μαχητικών αεροσκαφών χαμηλής παρατηρησιμότητας με προηγμένες τεχνολογίες, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Ο Ντ. Τραμπ αναγορεύει τη Σαουδική Αραβία «μείζονα σύμμαχο» εκτός NATO

«Απόψε, είμαι ευτυχής που ανακοινώνω ότι θα ωθήσουμε τη στρατιωτική συνεργασία μας σε ακόμη μεγαλύτερα ύψη, ονομάζοντας επίσημα τη Σαουδική Αραβία μείζονα σύμμαχο μη μέλος του NATO, κάτι πολύ σημαντικό» για το Ριάντ, ανέφερε ο ρεπουμπλικάνος.

Ως σήμερα 19 κράτη επωφελούνται από το προτιμησιακό καθεστώς αυτό, το οποίο επιτρέπει στενή συνεργασία με τις ΗΠΑ σε στρατιωτικό επίπεδο.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Φωτογραφία: Getty Images / Ideal Image

