Η Κομισιόν στηρίζει το δημοψήφισμα της Ισλανδίας για επανέναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων

Το Ρέικιαβικ είχε διακόψει το 2013 τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις με την ΕΕ, έπειτα από τέσσερα χρόνια συνομιλιών.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαιρέτισε την απόφαση της Ισλανδίας να προχωρήσει στη διεξαγωγή δημοψηφίσματος σχετικά με την πιθανή επανέναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων στην ΕΕ.

«Χαιρετίζουμε την ανακοίνωση των ισλανδικών αρχών σχετικά με το σχέδιο διεξαγωγής δημοψηφίσματος, για την πιθανή επανέναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων μεταξύ της Ισλανδίας και της ΕΕ. Η Ισλανδία είναι στενός και πολύτιμος εταίρος της ΕΕ», δήλωσε ο αρμόδιος εκπρόσωπος της Επιτροπής, Μάρκους Λαμέρτ.

Το Ρέικιαβικ είχε διακόψει το 2013 τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις με την ΕΕ, έπειτα από τέσσερα χρόνια συνομιλιών. Ωστόσο, η αύξηση του κόστους ζωής και ο συνεχιζόμενος πόλεμος στην Ουκρανία έχουν τα τελευταία χρόνια αναζωπυρώσει το δημόσιο διάλογο για την ευρωπαϊκή προοπτική της νησιωτικής χώρας, όπως αποτυπώνεται και στις δημοσκοπήσεις.

«Τους επόμενους μήνες, θα εργαστούμε για την προετοιμασία του δημοψηφίσματος, ενός δημοψηφίσματος για την πιθανή επανέναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση», δήλωσε η πρωθυπουργός της Ισλανδίας, Κριστρούν Φροσταντότιρ, μετά τη συνάντησή της με τον πρωθυπουργό της Πολωνίας Ντόναλντ Τουσκ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

