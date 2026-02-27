ΧΑ: Με απώλειες 1,2% έκλεισε ο Φεβρουάριος για τον Γενικό Δείκτη - Υποαπέδωσαν οι τράπεζες

Ο Φεβρουάριος έγινε μόλις ο δεύτερος πτωτικός μήνας για τον Γενικό Δείκτη του ΧΑ από τον Νοέμβριο του 2024. Ξεπέρασε τα 700 εκατ. ευρώ ο τζίρος της Παρασκευής, πάνω από μισό δισ. ευρώ στις μετοχές των τεσσάρων συστημικών τραπεζών.

Με απώλειες άνω του 1% και κοντά στα χαμηλά ημέρας ολοκληρώθηκε η τελευταία συνεδρίαση του Φεβρουαρίου στο Χρηματιστήριο της Αθήνας. Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε τον μήνα με συνολικές απώλειες 1,6% κι έτσι ο Φεβρουάριος έγινε μόλις ο δεύτερος πτωτικός μήνας για τον ΓΔ του ΧΑ από τον Νοέμβριο του 2024, ήτοι σε διάστημα 16 μηνών.

Αν και στο μεγαλύτερο μέρος της συνεδρίασης ο Γενικός Δείκτης κινήθηκε ήπια σε εύρος 20 περίπου μονάδων -με εναλλαγές προσήμου εκατέρωθεν των 2.300- οι πιέσεις εντάθηκαν μετά τις 15:15, οδηγώντας τον ΓΔ σε απώλειες έως 1,42% και μέχρι τις 2.271 μονάδες. Τελικά οι συναλλαγές ολοκληρώθηκαν με πτώση 1,15% στις 2.277,60 μονάδες.

Σε επίπεδο εβδομάδας ο ΓΔ έκλεισε με οριακά κέρδη 0,17%, αντιθέτως ο δείκτης των τραπεζών υποχρεώθηκε σε εβδομαδιαίες απώλειες 1,31%, ενώ οι συνολικές του απώλειες για τον Φεβρουάριο διαμορφώθηκαν σε 5,22%. Την Παρασκευή ο ΔΤΡ έκλεισε με πτώση 1,51% στις 2.563,59 μονάδες, με το σύνολο των μετοχών του σε αρνητικό έδαφος.

Βασικό χαρακτηριστικό της συνεδρίασης η εκτίναξη του τζίρου στα 707,7 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 70,98 εκατ. ευρώ σε προσυμφωνημένες συναλλαγές, με φόντο το rebalancing των δεικτών της MSCI, που στην περίπτωση των ελληνικών μετοχών αφορούσε αλλαγές στις σταθμίσεις. Ξεπέρασε το μισό δισ. ευρώ ο τζίρος στις μετοχές των τεσσάρων συστημικών τραπεζών, καθώς η αξία των συναλλαγών έφτασε τα 266,5 εκατ. ευρώ στην Alpha Bank, 108,9 εκατ. ευρώ στην ΕΤΕ, 70,56 εκατ. ευρώ στη Eurobank, και 67,03 εκατ. ευρώ στην Τρ. Πειραιώς.

Το ενδιαφέρον της αγοράς στράφηκε την Παρασκευή στα αποτελέσματα που ανακοίνωσαν οι Alpha Bank, ETE και Premia Properties, ενώ την ερχόμενη εβδομάδα οι ανακοινώσεις συνεχίζονται από ΟΠΑΠ (2/3), Optima Bank (3,3), Cenergy (4/3) και Lamda Development (4/3). Για την ερχόμενη εβδομάδα (6/3) είναι προγραμματισμένη και η αξιολόγηση του ελληνικού αξιόχρεου από την DBRS.

Εκτός συνόρων, στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος παραμένουν οι εξελίξεις στο «μέτωπο» του Ιράν, ιδιαίτερα καθώς πολλαπλασιάζονται οι αναφορές σε ΜΜΕ του εξωτερικού περί αυξημένης στρατιωτικής κινητικότητας στη Μέση Ανατολή.

Στο σύνολο του ταμπλό της Παρασκευής μόλις 26 μετοχές έκλεισαν με θετικό πρόσημο, έναντι 98 που υποχώρησαν και 26 που ολοκλήρωσαν αμετάβλητες, με την αναλογία ανοδικών/καθοδικών στο 1:3,8. Ενδεικτικό, επίσης, το γεγονός ότι μόλις 3 τίτλοι της υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ενισχυμένοι, 2 ολοκλήρωσαν χωρίς μεταβολή και 20 υποχρεώθηκαν σε απώλειες.

Στο «κόκκινο» ο FTSE Large Cap

Αναλυτικά από τη σύνθεση του FTSE Large Cap, κόντρα στο γενικότερο κλίμα κινήθηκαν οι μετοχές των Viohalco και Cenergy, ενισχυμένες 2,87% και 2,56% στα 15,78 ευρώ και 22 ευρώ αντίστοιχα. Με μικρά κέρδη 0,27% στα 36,68 ευρώ έκλεισε ο τίτλος της Motor Oil, ενώ οι τίτλοι των ΔΑΑ και Σαράντης ολοκλήρωσαν χωρίς μεταβολή στα 11,44 και 14,64 ευρώ αντίστοιχα.

Στον αντίποδα τις μεγαλύτερες πιέσεις δέχθηκαν οι τίτλοι των ΕΤΕ (-3,97%), Metlen (-3,35%), Jumbo (-3,05%), Helleniq Energy (-2,92%), Optima (-2,78%) και ElvalHalcor (-2,48%).

Περί του 1,3%-1,5% υποχώρησαν οι ΟΠΑΠ, Τιτάν, ΕΥΔΑΠ και Τρ. Κύπρου, ενώ από ήπιες έως οριακές ήταν οι απώλειες για τους τίτλους των ΔΕΗ (-0,53%), Coca-Cola HBC (-0,37%), Lamda Development (-0,14%), Τρ. Πειραιώς (-0,05%) και Eurobank (-0,03%).