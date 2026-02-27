Ταξιδιωτική οδηγία ΥΠΕΞ: Αποφύγετε επισκέψεις σε Ισραήλ, Παλαιστινιακά Εδάφη και Ιράν

Το ελληνικό ΥΠΕΞ λαμβάνει υπόψη τη διαμορφούμενη κατάσταση στην περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Την αποφυγή επισκέψεων, εκτός των απολύτως απαραίτητων, στο Ισραήλ, τα Παλαιστινιακά εδάφη και το Ιράν συνιστά στους Έλληνες πολίτες το Υπουργείο Εξωτερικών, λαμβάνοντας υπόψη τη διαμορφούμενη κατάσταση στην περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Οι ΗΠΑ θα επιτρέψουν στα μέλη του μη απαραίτητου προσωπικού και στις οικογένειές τους να φύγουν από το Ισραήλ για λόγους ασφαλείας, ανακοίνωσε σήμερα η αμερικανική πρεσβεία στην Ιερουσαλήμ εν μέσω αυξανόμενων ανησυχιών για τον κίνδυνο στρατιωτικής σύγκρουσης με το Ιράν.

Σύμφωνα με τους New York Times ο Αμερικανός πρεσβευτής στο Ισραήλ Μάικ Χάκαμπι έστειλε email στο προσωπικό της πρεσβείας λέγοντας ότι όσοι επιθυμούν να φύγουν «θα πρέπει να το κάνουν ΣΗΜΕΡΑ».

«Εστιάστε να εξασφαλίσετε αεροπορικό εισιτήριο προς οποιονδήποτε προορισμό από τον οποίο μπορείτε στη συνέχεια να συνεχίσετε το ταξίδι σας προς την Ουάσινγκτον, αλλά η πρώτη προτεραιότητα είναι να φύγετε γρήγορα από τη χώρα», έγραψε ο Χάκαμπι, κατά τους ΝΥΤ.

Παράλληλα, η Βρετανία απέσυρε προσωρινά το προσωπικό της από το Ιράν, επικαλούμενη την κατάσταση ασφαλείας στην περιοχή. Το υπουργείο Εξωτερικών της Βρετανίας τόνισε πως η δυνατότητα να παρασχεθεί βοήθεια στους Βρετανούς υπηκόους είναι αυτήν τη στιγμή εξαιρετική περιορισμένη, με την πρεσβεία να λειτουργεί εξ αποστάσεως, ενώ δεν υπάρχει καμία διαθέσιμη προξενική υποστήριξη αυτοπροσώπως ακόμη και σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.

Τέλος, η κινεζική πρεσβεία στο Ισραήλ ζήτησε σήμερα από τους Κινέζους πολίτες που ζουν στη χώρα να παραμείνουν ιδιαίτερα σε εγρήγορση και να αυξήσουν τις προφυλάξεις ασφαλείας τους και την ετοιμότητά τους για έκτακτες καταστάσεις, επικαλούμενη «αυξανόμενους κινδύνους ασφαλείας στη Μέση Ανατολή».