Η Maersk εκτρέπει και πάλι ορισμένα πλοία της για να αποφύγει την Ερυθρά Θάλασσα

Η Maersk εκτρέπει και πάλι ορισμένα πλοία της για να αποφύγει την Ερυθρά Θάλασσα
Ο δανέζικος όμιλος ανακοίνωσε τον περασμένο μήνα τη σταδιακή επιστροφή ορισμένων υπηρεσιών στη διαδρομή του Σουέζ.

Την προσωρινή εκτροπή της διαδρομής ορισμένων πλοίων της γύρω από το Ακρωτήριο της Καλής Ελπίδας, αποφεύγοντας τη Διώρυγα του Σουέζ και την Ερυθρά Θάλασσα ανακοίνωσε την Παρασκευή ο παγκόσμιος ναυτιλιακός κολοσσός Maersk.

Ο δανέζικος όμιλος ανακοίνωσε τον περασμένο μήνα τη σταδιακή επιστροφή ορισμένων υπηρεσιών στη διαδρομή του Σουέζ, σημαντικό βήμα προς τον τερματισμό της διετούς διαταραχής του παγκόσμιου εμπορίου που προκλήθηκε από τις επιθέσεις εναντίον πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα από τους φιλοϊρανούς Χούθι της Υεμένης.

Ωστόσο, η Maersk ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι αντιμετώπισε «αναπάντεχα» εμπόδια στην περιοχή της Ερυθράς Θάλασσας.

«Μετά από συνομιλίες με τους συνεργάτες μας στον τομέα της ασφάλειας, είναι σαφές ότι αυτές οι δυσκολίες καθιστούν δύσκολη την αποφυγή καθυστερήσεων όσον αφορά τη διέλευση από την περιοχή», ανέφερε η Maersk σε δήλωση. Η εταιρεία δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα αίτια των δυσκολιών που επικαλείται.

