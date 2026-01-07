Ειδήσεις | Διεθνή

WSJ: Η Ρωσία στέλνει υποβρύχιο να συνοδεύσει δεξαμενόπλοιο που προσπάθησαν να κατασχέσουν οι ΗΠΑ

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
WSJ: Η Ρωσία στέλνει υποβρύχιο να συνοδεύσει δεξαμενόπλοιο που προσπάθησαν να κατασχέσουν οι ΗΠΑ
Η Ρωσία έστειλε υποβρύχιο και άλλα σκάφη του πολεμικού ναυτικού της για να συνοδεύσουν άδειο παλιό δεξαμενόπλοιο, το Bella 1.

Η Ρωσία έστειλε υποβρύχιο και άλλα σκάφη του πολεμικού ναυτικού της για να συνοδεύσουν άδειο παλιό δεξαμενόπλοιο, το Bella 1, το οποίο προσπαθεί να αποφύγει την σύλληψή του από τις αρχές των ΗΠΑ για πάνω από δυο εβδομάδες, αρχικά ανοικτά της Βενεζουέλας, ανέφερε χθες Τρίτη η εφημερίδα Wall Street Journal, επικαλούμενη Αμερικανό αξιωματούχο.

Η υπόθεση προκαλεί ένταση ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και τη Μόσχα.

Το πρακτορείο ειδήσεων Reuters σημειώνει πως δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει άμεσα το περιεχόμενο του δημοσιεύματος.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

«Ποδαρικό» με πλειστηριασμούς ακινήτων οφειλετών - Ακριβά ακίνητα βγαίνουν στο σφυρί

Με Φιντάν και Κούσνερ στο Παρίσι ο Κυριάκος - Φουλ επίθεση κατά Αλέξη η Καρυστιανού - Πολάκης ζητάει την ευρω-έδρα

Αναμονή για την ΕΤΕ - Ράλι σε χαλκό και χρυσό - Το τρένο της Ευρώπη Holdings

tags:
Ρωσία
ΗΠΑ
Τάνκερ - δεξαμενόπλοιο
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider