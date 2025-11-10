Πολιτική | Ελλάδα

Το νέο πρόγραμμά της παρουσιάζει απόψε η Πλεύση Ελευθερίας

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Το νέο πρόγραμμά της παρουσιάζει απόψε η Πλεύση Ελευθερίας
Το νέο πρόγραμμά της θα παρουσιάσει απόψε, στις 19:00, στο αμφιθέατρο της Τεχνόπολης, στο Γκάζι, η Πλεύση Ελευθερίας.

Το νέο πρόγραμμά της θα παρουσιάσει απόψε, στις 19:00, στο αμφιθέατρο της Τεχνόπολης, στο Γκάζι, η Πλεύση Ελευθερίας.

Σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση του κόμματος, «με σύνθημα "ο Άνθρωπος Μπροστά", η Πλεύση Ελευθερίας και η Ζωή Κωνσταντοπούλου καλούν όλους τους πολίτες σε μία πρωτότυπη, ξεχωριστή, εντελώς διαφορετική και διαδραστική παρουσίαση… Με καλεσμένους από όλον τον κόσμο, ξεχωριστές προσωπικότητες της δημόσιας ζωής, η Πλεύση Ελευθερίας, πάντα ανοιχτή προς την κοινωνία, καλεί όλους να τοποθετήσουν τον άνθρωπο μπροστά: Να οραματιστούν, να συμμετέχουν, να επιλέξουν... τη Ζωή που τους αξίζει».

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Πρεμιέρα για το επίδομα θέρμανσης: Τα βήματα στην πλατφόρμα myΘέρμανση

Δημογραφική κατάρρευση της Ελλάδας: Άδεια θρανία, κενά στρατόπεδα και έλλειψη εργαζομένων

Μπορεί να κάνει, μπορεί και μην κάνει κόμμα ο Σαμαράς - Μεταξύ Συνεδρίου και Συνδιασκέψεων ασθμαίνει το ΠΑΣΟΚ

tags:
Ζωή Κωνσταντοπούλου
Πλεύση Ελευθερίας
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider