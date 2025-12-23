Ευρωαγορές: Νέο ρεκόρ για τον Stoxx - Άλμα 7% για Novo Nordisk

Ανακτούν κάποιες από τις απώλειες της Δευτέρας οι ευρωαγορές με τον Stoxx να ανέρχεται σε νέο ιστορικό υψηλό.

Ανακτούν κάποιες από τις απώλειες της Δευτέρας οι ευρωαγορές με τον Stoxx να ανέρχεται σε νέο ιστορικό υψηλό, στην τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης πριν από τις αργίες των Χριστουγέννων.

Ειδικότερα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης κινείται με άνοδο 0,16% στις 587,7 μονάδες ενώ νωρίτερα χτύπησε τις 588,42 μονάδες με άνοδο 0,3% καταγράφοντας νέο ρεκόρ. Ο Euro Stoxx 50 υποχωρεί κατά 0,03% στις 5.742 μονάδες.

Στους επιμέρους δείκτες, ο γερμανικός DAX στην Φρανκφούρτη ενισχύεται 0,04% στις 24.306 μονάδες, ο γαλλικός CAC 40 σημειώνει πτώση 0,16% στις 8.108 μονάδες, ενώ ο βρετανικός FTSE 100 ισχυροποιείται 0,05% και τις 9.871 μονάδες. Στην περιφέρεια της Ευρωζώνης, ο ιταλικός FTSE MIB στο Μιλάνο διολισθαίνει 0,15% στις 44.525 μονάδες και στην Ισπανία ο IBEX 35 σημειώνει πτώση 0,29% στις 17.108 μονάδες.

Στο ταμπλό, η μετοχή της δανέζικης Novo Nordisk σημειώνει άλμα 7% αφότου το χάπι απώλειας βάρους της έλαβε έγκριση από τον FDA. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της εταιρείας, το χάπι αναμένεται να κυκλοφορήσει στις αρχές του 2026.

Άνοδος στην Ασία

Με κέρδη έκλεισαν οι αγορές στα ασιατικά χρηματιστήρια, καθώς οι επενδυτές επεξεργάστηκαν την απόφαση της Κίνας να διατηρήσει σταθερά τα επιτόκια.

Ειδικότερα, η Λαϊκή Τράπεζα της Κίνας (People's Bank of China κράτησε τα επιτόκια δανεισμού 1 έτους και 5 ετών αμετάβλητα στο 3% και 3,5% αντίστοιχα, για έβδομη συνεχόμενη συνεδρίαση, σύμφωνα με έρευνα του Reuters. Το επιτόκιο ενός έτους λειτουργεί ως σημείο αναφοράς για τα νέα δάνεια, ενώ το επιτόκιο πέντε ετών επηρεάζει τις υποθήκες.

Σε αυτό το κλίμα, ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ υποχώρησε 0,11% στις 25.774 μονάδες, ενώ ο CSI 300 της ηπειρωτικής Κίνας έκλεισε με άνοδο 0.91% στις 4.592 μονάδες.

Ο δείκτης S&P/ASX 200 της Αυστραλίας κέρδισε 0.91% στις 8.699 μονάδες.

Ο ιαπωνικός Nikkei 225 αναρριχήθηκε 1.81% στις 50.402 μονάδες, ενώ ο ευρείας βάσης the Topix πρόσθεσε 0.64% στις 3.405 μονάδες.

Ο δείκτης Kospi της Νότιας Κορέας έκανε άλμα 2,12% στις 4.105 μονάδες, ενώ ο μικρής κεφαλαιοποίησης Kosdaq ανήλθε στις 929,14 μονάδες με +1,52%.