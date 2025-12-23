ΧΑ: Επιλεκτικές κινήσεις και ήπιες διακύμανσεις για τον Γενικό Δείκτη

Ήπια και με εναλλαγές προσήμου κινείται ο Γενικός Δείκτης στο Χρηματιστήριο της Αθήνας, πριν από την τριήμερη διακοπή των Χριστουγέννων. Ξεχωρίζουν στον FTSE Large Cap τα κέρδη της Metlen.

Υπενθυμίζεται ότι ο ΓΔ βρέθηκε χθες σε νέα υψηλά έτους -και 15ετίας- ενώ σήμερα επιχειρεί να κινηθεί άνω των 2.130 μονάδων, εν μέσω επιλεκτικών, μέχρι στιγμής, εισροών σε τίτλους της υψηλής κεφαλαιοποίησης.

Από την άλλη, δε λείπουν και οι κινήσεις κατοχύρωσης κερδών, στοιχείο αναμενόμενο σε μια αγορά που έχει «δώσει» ένα +45% από την αρχή της χρονιάς, +84% σε επίπεδο τραπεζικού δείκτη και (πολύ) υψηλότερες αποδόσεις σε πληθώρα μεμονωμένων τίτλων.

Το ΧΑ παραμένει σε «ανοιχτή γραμμή» με το κλίμα των μεγάλων ξένων χρηματιστηρίων, μετά τα χθεσινά θετικά πρόσημα στη Wall Street, και με τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια να εμφανίζουν μικτές, ήπιες τάσεις, και τον γαλλικό CAC να υποχωρεί εκ νέου.

Είναι πλέον βέβαιο ότι η Γαλλία θα ξεκινήσει το 2026 χωρίς νέο προϋπολογισμό, μετά την κατάρρευση των συνομιλιών μεταξύ της Εθνοσυνέλευσης και της Γερουσίας. Ήδη προχωρούν με ταχείς ρυθμούς οι εργασίες για έναν έκτακτο προϋπολογισμό, ο οποίος πιθανότατα θα είναι έτοιμος εγκαίρως για την αλλαγή του έτους.

Ξένοι αναλυτές εξηγούν πως ακόμη δεν είναι σαφές αν οι προσωρινοί φόροι που θεσπίστηκαν αποκλειστικά για το 2025 θα ισχύσουν αυτόματα και για το 2026. Κι αυτό είναι σημαντικό, διότι η κατάργηση των προσωρινών φόρων και η αύξηση των κοινωνικών δαπανών θα επιβαρύνουν τη δημοσιονομική κατάσταση. Σε κάθε περίπτωση, θεωρείται απίθανο το γαλλικό έλλειμμα να πέσει κάτω από το 5%, ενώ οι αναλυτές της Commerzbank σχολιάζουν πως «η τρέχουσα κατάσταση δείχνει πόσο αδιέξοδη είναι αυτή τη στιγμή η γαλλική πολιτική» και εκτιμούν ότι «χωρίς ταυτόχρονες εκλογές για την προεδρία και την Εθνοσυνέλευση, θεωρούμε απίθανο να επιτευχθεί μια αποφασιστική τομή στη μάχη κατά των υψηλών ελλειμμάτων».

Εντός συνόρων, λίγο μετά τις 11:00 ο Γενικός Δείκτης βρίσκεται στις 2.125,60 μονάδες με οριακές απώλειες 0,08%, ενώ ήπια πτωτικά κινείται και ο τραπεζικός δείκτης, σε ποσοστό 0,21% στις 2.354,55 μονάδες.

Στο σύνολο του ταμπλό 65 μετοχές κινούνται ανοδικά, έναντι 38 σε αρνητικό έδαφος και 48 αμετάβλητων, με τον συνολικό τζίρο μέχρι στιγμής να διαμορφώνεται σε 17,25 εκατ. ευρώ.

Στη σύνθεση του FTSE large Cap ξεχωρίζει η Metlen με άνοδο 1,20% στα 42,24 ευρώ, καθώς και τα κέρδη περί του 1% των Τιτάν και Τρ. Πειραιώς. Μικρότερα κέρδη καταγράφουν, μεταξύ άλλων, οι Cenergy, Alpha Bank και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

Σε αρνητικό έδαφος, η ΕΥΔΑΠ υποχωρεί 1,16% στα 7,68 ευρώ, ακολουθούν οι ElvalHalcor και ΕΤΕ με απώλειες 1,13% και 1,07% αντίστοιχα, ενώ σε μικρότερο ποσοστό υποχωρούν, μεταξύ άλλων, οι τίτλοι των Motor Oil, Τρ. Κύπρου, ΟΠΑΠ, ΟΤΕ, ΔΕΗ και Eurobank.