Νέο ρεκόρ για τον χρυσό λίγο κάτω από τα 4.500 δολάρια - Το 50ό για φέτος

Ακόμη ένα ρεκόρ κατέγραψε την Τρίτη ο χρυσός (το 50ό του για το 2025) με ώθηση από τις αυξημένες γεωπολιτικές εντάσεις και τις προοπτικές για περισσότερες μειώσεις επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ. Παράλληλα, σε ιστορικό υψηλό ανήλθε και το ασήμι, συνεχίζοντας το ράλι του.

Ειδικότερα, ο χρυσός στην αγορά spot κινείται με άνοδο 1,13% στις 4.484 μονάδες, ενώ νωρίτερα έφτασε λίγο πριν τα 4.500 δολάρια ανά ουγγιά, στο επίπεδο - ρεκόρ των 4.497,55 δολαρίων με άνοδο 1,2%, Τα futures του χρυσού σημειώνουν κέρδη 1,02% στα 4.515 δολάρια.

Οι επενδυτές αναμένουν ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) μετά τις τρεις διαδοχικές μειώσεις επιτοκίων θα προχωρήσει σε νέα μείωση του κόστους δανεισμού το επόμενο έτος, κάτι που λειτουργεί ευνοϊκά για τα πολύτιμα μέταλλα.

Η ελκυστικότητα του χρυσού έχει επίσης ενισχυθεί την τελευταία εβδομάδα από την άνοδο των γεωπολιτικών εντάσεων, ιδίως στη Βενεζουέλα, όπου οι ΗΠΑ έχουν επιβάλει αποκλεισμό σε πετρελαιοφόρα, εντείνοντας την πίεση προς την κυβέρνηση του προέδρου Νικολάς Μαδούρο.

«Οι γεωπολιτικές τριβές έχουν επανέλθει στο προσκήνιο. Αυτές οι εξελίξεις, παρότι δεν προκαλούν ανοιχτά κινήσεις αποστροφής κινδύνου, αναμφίβολα ενισχύουν τη βασική ζήτηση για τον χρυσό ως απαραίτητο αντισταθμιστικό μέσο», δήλωσε ο Ahmad Assiri, στρατηγικός αναλυτής στην Pepperstone Group.

Ο χρυσός έχει σημειώσει άνοδο 70% φέτος και οδεύει προς την καλύτερη ετήσια επίδοσή του από το 1979. Το εντυπωσιακό ράλι έχει στηριχθεί σε αυξημένες αγορές από τις κεντρικές τράπεζες και σε εισροές σε διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια (ETFs) που υποστηρίζονται από φυσικό χρυσό.

Το ασήμι ενισχύθηκε έως και 1,4%, φθάνοντας σε απόσταση ενός σεντ από τα 70 δολάρια ανά ουγγιά. Σύμφωνα με το Bloomberg, το ράλι του κατά περίπου 140% φέτος ήταν ακόμη πιο εντυπωσιακό από εκείνο του χρυσού, με την πιο πρόσφατη άνοδο να στηρίζεται σε κερδοσκοπικές εισροές και σε επίμονες διαταραχές της προσφοράς σε βασικούς κόμβους εμπορίου, μετά από ένα ιστορικό short squeeze τον Οκτώβριο.