Βρετανία: Το 2025 φαίνεται ότι θα είναι η πιο ζεστή χρονιά που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα

Το 2025 ενδέχεται να είναι η πιο ζεστή χρονιά που έχει καταγραφεί ποτέ στη Βρετανία, ανακοίνωσε σήμερα η εθνική μετεωρολογική υπηρεσία (Met Office), με τη μέση θερμοκρασία να ξεπερνά τους 10°Κελσίου.

Τα οριστικά στοιχεία θα γίνουν γνωστά στις 2 Ιανουαρίου, αλλά μερικές ημέρες πριν από το τέλος του έτους η μέση θερμοκρασία φαίνεται να διαμορφώνεται στους 10,05° Κελσίου, πάνω από το προηγούμενο ρεκόρ των 10,02° Κελσίου που είχε καταγραφεί το 2022, ανέφερε η μετεωρολογική υπηρεσία.

Αν τα στοιχεία αυτά επιβεβαιωθούν, οι τέσσερις από τις πέντε τελευταίες χρονιές θα είναι μεταξύ των πέντε πιο ζεστών που έχουν καταγραφεί ποτέ στη Βρετανία από το 1884, όταν άρχισαν να διατηρούνται αρχεία.

Οι δέκα πιο ζεστές χρονιές έχουν καταγραφεί όλες τις δύο τελευταίες δεκαετίες.

«Σε ό,τι αφορά τα κλίμα μας, ζούμε μια ασυνήθιστη περίοδο. Οι αλλαγές που παρατηρούμε είναι πρωτοφανείς από τον 19ο αιώνα», υπογράμμισε ο Μάικ Κέντον επιστήμονας στο Met Office.

Η κλιματολόγος Φριντερίκε Ότο επεσήμανε από την πλευρά της: «Τα συμπεράσματα είναι συγκλονιστικά και εντελώς αναμενόμενα, οι 10° Κελσίου μπορεί να μην ακούγονται πολλοί, αλλά πρόκειται για μέσο όρο και σημαίνει πολύ υψηλότερες θερμοκρασίες το καλοκαίρι. Υψηλές θερμοκρασίες, που δεν θεωρούνταν δυνατές, είναι πλέον συνηθισμένες και αυτά είναι άσχημα νέα».

Την προηγούμενη εβδομάδα η βρετανική εθνική μετεωρολογική υπηρεσία έδωσε στη δημοσιότητα στοιχεία σύμφωνα με τα οποία το 2025 ήταν η πιο ηλιόλουστη χρονιά που έχει παρατηρηθεί τουλάχιστον από το 1910, με 1.622 ώρες ηλιοφάνειας ως τις 15 Δεκεμβρίου, πάνω από το προηγούμενο ρεκόρ του 2003.

Παράλληλα το φετινό καλοκαίρι ήταν το πιο ζεστό που έχει καταγραφεί στη χώρα με τέσσερα κύματα καύσωνα και βροχοπτώσεις λιγότερες κατά 16% σε σχέση με τον μέσο όρο της εποχής.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ