Η Ουάσινγκτον υποστηρίζει την κατάργηση των κυρώσεων κατά της Συρίας

Εκπρόσωπος του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε σήμερα ότι η κυβέρνηση Τραμπ υποστηρίζει την κατάργηση των κυρώσεων του Νόμου Σίζαρ (Ceasar Act) κατά της Συρίας μέσω του νομοσχεδίου για τον Νόμο περί Εθνικής Άμυνας, το οποίο συζητείται τώρα από τους Αμερικανούς βουλευτές.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι σε τακτική επικοινωνία με τους περιφερειακούς εταίρους και χαιρετίζει οποιαδήποτε επένδυση ή δέσμευση στη Συρία που υποστηρίζει την ευκαιρία να έχουν όλοι οι Σύροι μια ειρηνική και ευημερούσα χώρα», δήλωσε ο εκπρόσωπος.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ