Πρώτη συνάντηση Τακαΐτσι και Σι - Ζήτησαν σταθερούς δεσμούς

Η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας Σανάε Τακαΐτσι και ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ εξέφρασαν την επιθυμία τους να οιδομήσουν εποικοδομητικές και σταθερές σχέσεις ανάμεσα στις δύο χώρες κατά τη σημερινή, πρώτη τους συνάντηση.

«Η Ιαπωνία και η Κίνα έχουν κοινή ευθύνη για ειρήνη και ευημερία στην περιοχή», δήλωσε η Τακαΐτσι κατά την έναρξη της συνάντησής της με τον Σι στο περιθώριο της διήμερης συνόδου της Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC) στη Νότια Κορέα.

«Ενώ υπάρχουν σε εκκρεμότητα διάφορα ζητήματα και προκλήσεις ανάμεσα στις χώρες μας, ελπίζω ότι μπορούμε να τα μειώσουμε και να αυξήσουμε τον διάλογο και τη συνεργασία», πρόσθεσε.

Ο Σι δήλωσε έτοιμος να διατηρήσει την επαφή με την Τακαΐτσι για να προωθηθούν από κοινού οι δεσμοί Κίνας-Ιαπωνίας στη σωστή κατεύθυνση, μετέδωσαν τα κινεζικά μέσα ενημέρωσης.

Η Τακαΐτσι, μια σκληροπυρηνική συντηρητική, έγινε την περασμένη εβδομάδα η πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός της Ιαπωνίας εγείροντας ανησυχίες για το αν οι σχέσεις του Τόκιο με το Πεκίνο κινδυνεύουν να επιδεινωθούν.

Επιταχύνει την μεγαλύτερη συγκέντρωση στρατιωτικών δυνάμεων μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο για να αποτρέψει την Κίνα από τη χρήση βίας για να εκπληρώσει τις εδαφικές της φιλοδοξίες στην Ανατολική Ασία.

Προτού γίνει πρωθυπουργός, η Τακαΐτσι ήταν τακτική επισκέπτρια στο μνημείο πεσόντων Γιασουκούνι, στο Τόκιο, το οποίο η Κίνα θεωρεί σύμβολο του μιλιταριστικού παρελθόντος της Ιαπωνίας.

Επίσης έχει προτείνει να συνάψει η Ιαπωνία ένα είδος «οιονεί συμμαχίας ασφαλείας» με την Ταϊβάν, το δημοκρατικά διοικούμενο νησί που διεκδικεί η Κίνα, ενώ έχει πει ότι τυχόν απρόοπτο περιστατικό εκεί θα συνιστά κατάσταση έκτακτης ανάγκης για την Ιαπωνία και το σύμμαχό της, τις ΗΠΑ.

Η Κίνα, η οποία θεωρεί τη συμμαχία ΗΠΑ-Ιαπωνίας, που μετράει δεκαετίες, επιζήμια για τα περιφερειακά της συμφέροντα, έχει καλέσει την πρωθυπουργό της Ιαπωνίας να εργαστεί για τη βελτίωση των σχέσεων ανάμεσα στους δύο ασιάτες γείτονες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ