Ισπανία: Πλήγμα για τον Σάντσεθ - Οι Καταλανοί απέσυραν τη στήριξή τους

«Περνάμε στην αντιπολίτευση... Δεν θα βοηθήσουμε όσους δεν βοηθούν την Καταλονία», δήλωσε o Κάρλες Πουτζδεμόν.

Ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ δέχθηκε πολιτικό πλήγμα την Πέμπτη, καθώς τα μέλη του καταλανικού περιφερειακού κόμματος Junts, που υποστηρίζει την ανεξαρτησία της Καταλονίας, ψήφισαν με ευρεία πλειοψηφία υπέρ της διακοπής συνεργασίας με την κυβέρνηση.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, το Junts γνωστοποίησε ότι το 86,98% των μελών του ενέκρινε την πρόταση της ηγεσίας για ρήξη, ενώ μόλις το 10,22% εξέφρασε την επιθυμία να συνεχιστεί η στήριξη προς την κυβέρνηση Σάντσεθ.

Ο επικεφαλής του κόμματος και ηγέτης του καταλανικού κινήματος ανεξαρτησίας, Κάρλες Πουτζδεμόν, είχε ταχθεί υπέρ της αποχώρησης από τη συνεργασία. «Περνάμε στην αντιπολίτευση... Δεν θα βοηθήσουμε όσους δεν βοηθούν την Καταλονία», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Αν και η εξέλιξη αυτή δεν αναμένεται να προκαλέσει την πτώση της κυβέρνησης μειοψηφίας, ο Σάντσεθ χάνει πλέον τη στήριξη των επτά βουλευτών του Junts στο ισπανικό κοινοβούλιο, το οποίο αριθμεί συνολικά 350 έδρες.

Τα τελευταία δύο χρόνια, το Junts παρείχε κατά περίπτωση στήριξη στην κυβέρνηση, συνήθως με αντάλλαγμα συγκεκριμένες παραχωρήσεις. Η κυβέρνηση, που διαθέτει 146 έδρες, βασίζεται στη συνεργασία με μικρότερα περιφερειακά κόμματα για να μπορέσει να προωθεί τη νομοθετική της ατζέντα.