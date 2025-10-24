Μητσοτάκης: Εκτός SAFE η Τουρκία όσο έχει εκκρεμές casus belli και αμφισβητεί την κυριαρχία ελληνικών νησιών στο Αιγαίο

Την ικανοποίηση του για «τα σημαντικά βήματα ως προς την υλοποίηση μιας κοινής ευρωπαϊκής αμυντικής πολιτικής» εξέφρασε κατά τη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε μετά το πέρας των εργασιών του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες ο πρωθυπουργός.

Την ικανοποίηση του για «τα σημαντικά βήματα ως προς την υλοποίηση μιας κοινής ευρωπαϊκής αμυντικής πολιτικής» εξέφρασε κατά τη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε μετά το πέρας των εργασιών του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας συγκεκριμένα για τη θεσμοθέτηση της ρήτρας διαφυγής και το πρόγραμμα SAFE.

Ο Έλληνας πρωθυπουργός τόνισε ότι είναι πολύ σημαντικό ότι στον Οδικό Χάρτη για την Ετοιμότητα της ΕΕ έως το 2030 χαρακτηρίζονται εμβληματικά έργα, που αποτελούσαν ανέκαθεν εθνική προτεραιότητα, όπως η αντιπυραυλική ασπίδα. «Είναι πολύ σημαντικό, επίσης, ότι υπάρχει πλέον η αναγνώριση ότι οποιοδήποτε αμυντικό έργο θα πρέπει να λαμβάνει υπ' όψιν όλα τα ευρωπαϊκά σύνορα. Σε ερώτηση, μάλιστα, για την ιδέα του περί ενός κοινού ευρωπαϊκού μηχανισμού δανεισμού, ο κ, Μητσοτάκης τόνισε ότι στην παρούσα φάση δεν έχουν εξειδικευτεί τα χρηματοδοτικά εργαλεία για τα προαναφερθέντα έργα. «Δεν είμαστε ακόμα στο σημείο να έχει ωριμάσει ιδέα για ένα Ευρωπαϊκό Αμυντικό Ταμείο κοινής χρηματοδότησης. Εγώ θα επιμένω να παρουσιάζω αυτή την πρόταση, να την συζητάμε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και πιστεύω θα έρθει η ώρα, που θα ωριμάσει η συγκεκριμένη πρόταση, διότι απαντά σε μια πραγματική κοινή ευρωπαϊκή ανάγκη.

Σε ερώτηση για το πρόγραμμα SAFE και τη συζήτηση περί του δανείου επανόρθωσης προς την Ουκρανία μέσω της αξιοποίησης των «παγωμένων» ρωσικών κεφαλαίων, ο Έλληνας πρωθυπουργός επεσήμανε ότι «η Ελλάδα έχει ξεκαθαρίσει ότι αυτή τη στιγμή η Τουρκία δεν πληροί τις προϋποθέσεις για να συμμετέχει στο εν λόγω πρόγραμμα καθώς διατηρεί το casus belli κατά της Ελλάδος, ενώ εξακολουθεί να αμφισβητεί την ελληνική κυριαρχία νησιών στο Αιγαίο. Επίσης ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιβεβαίωσε ότι κατά τη σημερινή Σύνοδο δεν ελήφθη απόφαση για το δάνειο επανόρθωσης και σημείωσε ότι η Κομισιόν καλείται στο άμεσο μέλλον να παρουσιάσει μία πολύ καλά τεκμηριωμένη νομικά πρόταση κατά την οποία, όπως είπε, θα διασφαλισθεί πως οι Ευρωπαίοι εταίροι δεν θα επιβαρυνθούν με αχρείαστα συστημικά ρίσκα.

Σε ερώτηση για τη συζήτηση, που έγινε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για το στεγαστικό πρόβλημα ο Έλληνας πρωθυπουργός τόνισε ότι «η ελληνική κυβέρνηση έχει ξεδιπλώσει ένα εμπεριστατωμένο σχέδιο για το ζήτημα της στέγης» επικαλούμενος εκ νέου το μέτρο της επιστροφής ενός ολόκληρου ενοικίου στα τέλη Νοεμβρίου. Ο κ. Μητσοτάκης δεν παρέλειψε να εκφράσει την ικανοποίηση του για τη συγκεκριμένη συζήτηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο και υπογράμμισε ότι «η Ευρώπη έχει ρόλο να παίξει δίνοντας μας περισσότερη ευελιξία στην χρήση ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Παραδείγματος χάριν για τις επισκευές σπιτιών χωρίς να είμαστε αυστηρά περιορισμένοι ότι αυτές οι επισκευές θα πρέπει να αφορούν μόνο την ενεργειακή αναβάθμιση. Να αναμένετε εξαγγελίες από την ελληνική κυβέρνηση σε αυτήν την κατεύθυνση. Πιστεύω ότι μπορούμε να βρεθούμε στην πρώτη γραμμή αυτών των πρωτοβουλιών. Εν όψει του επόμενου προϋπολογισμού θα πρέπει να εξετάσουμε και ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία για την αντιμετώπιση του προβλήματος της στέγασης.

Σε ερώτηση για την ανταγωνιστικότητα και την πράσινη μετάβαση ο πρωθυπουργός επέμεινε ότι ως προς την ενεργειακή μετάβαση θα πρέπει να είμαστε φιλόδοξοι και ταυτόχρονα ρεαλιστές, ώστε να μην υπονομεύσουμε την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας και ασφαλώς «να μην να μην προκαλέσουμε κοινωνικές αναταράξεις επιβάλλοντας ένα δυσβάσταχτο κόστος στα νοικοκυριά μας και της επιχείρησης μας». Επιπλέον, ο Έλληνας πρωθυπουργός τόνισε ότι «υπάρχει μια γενικότερη κατανόηση ότι πρέπει να είμαστε ευέλικτοι και να επιδείξουμε ρεαλισμό και δεν πρέπει να προτάξουμε τον στόχο της κλιματικής ουδετερότητας πέρα και πάνω άλλους στόχους, όπως την ανταγωνιστικότητα και την κοινωνική συνοχή, οι οποίοι και αυτοί θα πρέπει να υπηρετούνται μέσα από τις πολιτικές μας». Εξάλλου ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι στο κείμενο συμπερασμάτων αποτυπώνονται με σαφήνεια οι ελληνικές προτεραιότητες, έτσι όπως τα συμφωνήσαμε ύστερα από μία μακρά συζήτηση και εμφανίστηκε ικανοποιημένος από το αποτέλεσμα το οποίο πετύχαμε.

Τέλος σε ερώτηση για την πρωτοβουλία που ανακοίνωσε πριν από μία εβδομάδα σχετικά με το σχήμα 5Χ5 στην Ανατολική Μεσόγειο ο Έλληνας πρωθυπουργός επεσήμανε ότι «πολύ σύντομα το Υπουργείο Εξωτερικών θα είναι σε θέση να παρουσιάσει έναν πιο σαφή Οδικό Χάρτη για αυτήν την σκέψη την οποία παρουσίασα. Δεν θα πρέπει να μας εκπλήσσει που η Ελλάδα αναλαμβάνει μία τέτοια πρωτοβουλία, καθώς η χώρα μας έχει συμμετάσχει και έχει δρομολογήσει αρκετά πολυμερή σχήματα. Προφανώς και θα είμασταν ανοιχτοί εάν υπάρχουν και άλλες χώρες της Ανατολικής Μεσογείου, που θα ήθελαν να συμμετάσχουν να εξετάσουμε κάτι τέτοιο. Υπάρχει όμως μία απαράβατη προϋπόθεση για να μπορέσει αυτή η πρωτοβουλία να τελεσφορήσει και να καταλήξει τελικά. Ο ένας και απαράβατος όρος είναι ο αδιαπραγμάτευτος σεβασμός στο Διεθνές Δίκαιο και το Δίκαιο της Θάλασσας γιατί θα πρέπει να υπάρχει ένα βασικό πλαίσιο συζητήσεων τόσο για το ζήτημα της οριοθέτησης των θαλασσίων ζωνών, όσο και για άλλα θέματα όπως η αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης».