ΕΕ: Οι 27 χώρες του μπλοκ υιοθέτησαν το 19ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας

Οι χώρες της ΕΕ υιοθέτησαν σήμερα το 19ο πακέτο κυρώσεων εις βάρος της Ρωσίας λόγω του πολέμου εναντίον της Ουκρανίας, το οποίο περιλαμβάνει τη σταδιακή απαγόρευση στις εισαγωγές ρωσικού υγροποιημένου φυσικού αερίου.

Οι 27 χώρες της ΕΕ ενέκριναν σήμερα το πακέτο αυτό, αφού η Σλοβακία υποχώρησε και δέχθηκε να το στηρίξει.

«Πρόκειται για ένα σημαντικό πακέτο που στοχεύει στις κύριες ροές εσόδων της Ρωσίας μέσω νέων ενεργειακών, χρηματοοικονομικών και εμπορικών μέτρων», εκτίμησε η Δανία, που έχει αυτό το εξάμηνο την εναλλασσόμενη προεδρία της ΕΕ.

Η απαγόρευση στις εισαγωγές ρωσικού υγροποιημένου φυσικού αερίου θα τεθεί σε ισχύ σε δύο στάδια: τα βραχυπρόθεσμα συμβόλαια θα λήξουν έπειτα από έξι μήνες και τα μακροπρόθεσμα την 1η Ιανουαρίου 2027.

Εξάλλου το νέο πακέτο κυρώσεων περιλαμβάνει και έναν μηχανισμό για τον περιορισμό των μετακινήσεων των Ρώσων διπλωματών εντός της ΕΕ, ανέφερε η ανακοίνωση

Το πακέτο «στοχοθετεί ρωσικές τράπεζες, ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων, οντότητες στην Ινδία και την Κίνα, μεταξύ άλλων», δήλωσε η επικεφαλής Εξωτερικής Πολιτικής της ΕΕ Κάγια Κάλας με ανάρτησή της στο X.

«Οι κυρώσεις έχουν πραγματικό αντίκτυπο και βλάπτουν τη ρωσική οικονομία», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών της Δανίας Λαρς Λόκε Ράσμουσεν σε δήλωση της Πέμπτης. «Η Ρωσία δυσκολεύεται όλο και περισσότερο να χρηματοδοτήσει τον παράνομο επιθετικό της πόλεμο κατά της Ουκρανίας», τόνισε.

«Ευρεία η στήριξη για τη χρήση παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων»

Υπάρχει ευρεία στήριξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τη χρήση παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων, δήλωσε ο Σουηδός πρωθυπουργός Ουλφ Κρίστερσον στο συμβούλιο των ηγετών της ΕΕ σήμερα στις Βρυξέλλες.

«Δεν θα κηρύξω νίκη γι' αυτό έως ότου τελειώσουμε, αλλά βλέπω πολύ ευρεία στήριξη για τη χρήση των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων», δήλωσε ο Κρίστερσον.

Από την πλευρά της, η Δανή πρωθυπουργός Μέτε Φρεντέρικσεν δήλωσε ότι είναι θετικό που οι ΗΠΑ και η Ευρωπαϊκή Ένωση συμφωνούν για την επιβολή κυρώσεων στη Ρωσία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

