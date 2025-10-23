Μαρινάκης: Δεν υπάρχει ζήτημα ανασχηματισμού

«Η κυβέρνηση πρέπει να λύσει πολλά θέματα ακόμα, έχει κάνει και σπουδαίο έργο, πρέπει να τρέξει πολύ γρήγορα τον επόμενο 1,5 χρόνο για να πείσει ξανά τους πολίτες με τα επιχειρήματά της», είπε.

«Πρέπει να είμαστε η πρώτη χώρα που θυμάμαι παγκοσμίως και η πρώτη περίοδος που μπορεί να συμβεί μια τέτοια συζήτηση όπου μια κυβέρνηση δεύτερης τετραετίας και μάλιστα μετά τα μισά της δεύτερης τετραετίας, προηγείται σταθερά δημοσκοπικά από το όποιο δεύτερο κόμμα. Υποχωρούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης και όχι τώρα, αυτό είναι ένα φαινόμενο που έχει ξεκινήσει μετά το 2019. Χάνει, δηλαδή, αυτός ο οποίος δεν είναι στην κυβέρνηση και είναι στην αντιπολίτευση. Έχουμε μια σταθερή κυβέρνηση με άνετη κοινοβουλευτική πλειοψηφία, με τα σωστά της και τα λάθη της, οι πολίτες θα την αξιολογήσουν, για να μην θεωρηθεί ότι προδικάζουμε το οτιδήποτε. Ο ελληνικός λαός θα μας κρίνει όλους. Και κάποιοι συζητάνε για το πρόβλημα διακυβερνησιμότητας, δηλαδή για το αν έχει ζήτημα η κυβέρνηση. Σε αντίθεση, μάλιστα, με το τι συμβαίνει σε άλλα κράτη πολύ ισχυρά, όπως η Γαλλία» είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης απαντώντας σε ερώτηση για την διακυβερνησιμότητα της χώρας κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών.

«Νομίζω ότι είναι εκτός θέματος η συζήτηση. Δικαίωμα του καθενός να συζητάει ό,τι επιθυμεί, αλλά καλό είναι να πατάμε πάνω στη γη. Η κυβέρνηση πρέπει να λύσει πολλά θέματα ακόμα, έχει κάνει και σπουδαίο έργο, πρέπει να τρέξει πολύ γρήγορα τον επόμενο 1,5 χρόνο για να πείσει ξανά τους πολίτες με τα επιχειρήματά της. Αλλά αν το πρόβλημα θεωρούν κάποιοι ότι είναι στην κυβέρνηση, τότε στην αντιπολίτευση πώς θα το χαρακτηρίζουμε ακριβώς;» πρόσθεσε.

Σε ερώτηση για έρευνα του ΚΕΦίΜ που αναφέρει ότι η Ελλάδα είναι πρωταθλήτρια στους έμμεσους φόρους είπε: «Από τους 83 φόρους που έχει μειώσει η κυβέρνηση, αν συμπεριλάβει κανείς και τις μειώσεις από την 1/1/26, 25 που ήδη έχουν μειωθεί είναι έμμεσοι. Έχει μειώσει δηλαδή 25 έμμεσους φόρους και δεν έχει αυξήσει ούτε έναν».

«Άρα έχουμε μειώσει τους έμμεσους φόρους και στόχος είναι να μειώσουμε και περισσότερους, αρκεί αυτό να περνάει στον καταναλωτή και να υπάρχουν τα λεφτά. Έχουμε μειώσει και πάρα πολλούς άμεσους φόρους. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η χώρα μας και σε αυτούς τους δείκτες που αναφέρεται, την έκθεση του ΚΕΦΙΜ, να έχει βελτιώσει τη θέση της σχέση με πέρσι και μάλιστα να βρίσκεται στην τέταρτη καλύτερη θέση ως προς τους φόρους στα φυσικά πρόσωπα και ως προς τη συνολική εικόνα να έχει βελτιωθεί συνολικά κατά τρεις θέσεις. Κανείς δεν λέει ότι δεν πρέπει να μειωθούν και άλλοι φόροι. Και γι' αυτό ακριβώς πριν από λίγες εβδομάδες ο πρωθυπουργός από το βήμα της ΔΕΘ ανακοίνωσε τη μεγαλύτερη φορολογική μεταρρύθμιση των τελευταίων πολλών ετών στη χώρα μας. Από 1/1/26 θα έχουμε πολύ σημαντικές επιπλέον μειώσεις φόρων οι οποίες δεν έχουν συμπεριληφθεί σε αυτή την έκθεση» πρόσθεσε.

Σε ερώτηση για το ενδεχόμενο ανασχηματισμού με αφορμή τις δηλώσεις του κ. Γεωργιάδη για τον κ. Δένδια και τις αλληλοσυγκρουόμενες δηλώσεις για τον θάνατο της 16χρονης στο Γκάζι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε: «Δεν υπάρχει ζήτημα ανασχηματισμού. Βέβαια, ό,τι και να σας πω, θα συνεχίσουμε να το βλέπουμε να γράφεται. Ο ανασχηματισμός γράφεται, οι πρόωρες εκλογές γράφονται, αλλά όπως αποδείχθηκε και τις προηγούμενες φορές, τις περισσότερες τέλος πάντων, γιατί είναι αποκλειστικό προνόμιο του πρωθυπουργού, δεν υπάρχει κάποιο τέτοιο θέμα, το διαψεύδω».

«Υπάρχει ένας πολύ μεγάλος κίνδυνος και αυτός ο κίνδυνος δεν αφορά την κυβέρνηση και την αντιπολίτευση μόνο. Είναι συνολικός ο κίνδυνος όσων μετέχουμε στην πολιτική συζήτηση. Να συζητάμε για πράγματα τα οποία δεν αφορούν καθόλου την κοινωνία. Να παρασυρόμαστε από αυτά τα οποία ενδιαφέρουν αυτούς που τα συζητάνε σε 5-10 πηγαδάκια πέριξ της Βουλής, ή πέριξ των γραφείων των κομμάτων, αλλά καμία τέτοια συζήτηση να μην γίνεται σε κανένα σπίτι ή στα περισσότερα σπίτια αυτής της χώρας. Υπάρχουν πολλά σοβαρά θέματα τα οποία πρέπει να λύσουμε και υπάρχει και ένα νομίζω σπουδαίο έργο το οποίο έχουμε επιδείξει. Προφανώς πρέπει να κάνουμε περισσότερα. Η κυβέρνηση προχώρησε στην κατάθεση και η βουλή ψήφισε μια σημαντική τροπολογία. Εγώ τη θεωρώ αυτονόητη. Μια τροπολογία που δεν θα έπρεπε να χρειάζεται, θα έπρεπε να είναι αυτονόητος ο σεβασμός στους ήρωες του έθνους, η οποία είχε την υπογραφή όλων των αρμόδιων υπουργών και στη συνέχεια για την ψήφο όλων των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας

Αυτό θα γράψει η ιστορία. Όλα τα υπόλοιπα έχουν ελάχιστη σημασία. Και για άλλη μια φορά, σε αντίθεση με τις διάφορες Κασσάνδρες, η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας απέδειξε ότι είναι η πιο αρραγής, μεταπολιτευτικά, κοινοβουλευτική ομάδα κυβέρνησης και μάλιστα κυβέρνησης δεύτερης τετραετίας» σημείωσε.

Επίσης για το θλιβερό γεγονός της απώλειας της 16χρονης αφού είπε ότι διεξάγεται έρευνα για να βρεθεί τι ακριβώς συνέβη σημείωσε: «Φαίνεται ότι ήταν άμεση η ανταπόκριση του ασθενοφόρου. Ήταν τραγική η κατάληξη της συγκεκριμένης κοπέλας. Δεν υπάρχουν λόγια. Θεωρώ ότι όσοι έχουν ευθύνη για αυτό το τραγικό περιστατικό πρέπει να λογοδοτήσουν στη δικαιοσύνη και θα λογοδητήσουν στη δικαιοσύνη. Και ελπίζω να έχουν την αυστηρότερη δυνατή αντιμετώπιση».

«Δεν νομίζω όμως ότι το συγκεκριμένο θέμα προσφέρεται για ενδοκυβερνητική διαφωνία και δεν υπάρχει θέμα διαφωνίας, απλά το κάθε υπουργείο παρέθεσε τις δικές του θέσεις σύμφωνα με τις επίσημες ενημερώσεις που είχε ο υπουργός Υγείας από τις αρμόδιες υπηρεσίες, την ΥΠΕ, το ΕΚΑΒ και αντιστοίχως η Ελληνική Αστυνομία τις δικές της θέσεις για ένα τόσο σοβαρό θέμα. Διενεργείται έρευνα για να εξεταστεί κάθε πτυχή της συγκεκριμένης τραγικής ιστορίας. Συλλυπητήρια στην οικογένεια, δεν υπάρχουν λόγια» πρόσθεσε.

Σε ερώτηση για τις πληροφορίες που κάνουν λόγο για σχέση στελέχους του ΠΑΣΟΚ με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απάντησε: «Φέρτε μου ένα σύννεφο να πέσω».

«Νομίζω ότι δεν ήταν καθόλου τυχαία η επιμονή και η αγωνία του κ. Ανδρουλάκη αντί για μια εξεταστική επιτροπή, η οποία, όπως φαίνεται, θα φωτίσει όλες τις πτυχές, όλων των ετών και των δικών μας σχετικά με το πολύ κρίσιμο ζήτημα των παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων, με τις ποινικές προεκτάσεις που έχει.

Δεν ήθελε αυτό ο κ. Ανδουλάκης, ήθελε μια προανακριτική, χωρίς στοιχεία, μόνο για δύο πρώην υπουργούς. Δεν είναι τίποτα τυχαίο, νομίζω. Πόρισμα ή απόφαση για ανθρώπους δεν πρόκειται να βγάλουμε, ούτε να στοχοποιήσουμε. Κάποιοι κατηγορούνται, θα τους κρίνει η δικαιοσύνη, θα κρίνει και τη σχέση τους. Κάποιοι, περισσότεροι προφανώς θα κληθούν και στην εξεταστική επιτροπή. Αλλά αρχίζουν πλέον και λύνονται κάποιες απορίες, που ήταν νομίζω παραπάνω από εύλογες το προηγούμενο χρονικό διάστημα» συμπλήρωσε.

H εισαγωγική τοποθέτηση

Ο Πρωθυπουργός συμμετέχει στη Σύνοδο Κορυφής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και στις εργασίες της Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Η Ουκρανία, η άμυνα και η ασφάλεια, η ανταγωνιστικότητα και η πράσινη μετάβαση, καθώς και οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και το Μεταναστευτικό βρίσκονται, μεταξύ άλλων, στην ατζέντα των Ευρωπαίων ηγετών.

Κατά την άφιξή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι συζητούνται σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τα ζητήματα άμυνας, ανταγωνιστικότητας και στέγασης. Αναφορικά με την άμυνα, ο Πρωθυπουργός τόνισε «Είναι σαφές ότι έχει υπάρξει μια σημαντική πρόοδος στο ζήτημα της ανάληψης κοινών ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών για έργα άμυνας τα οποία αφορούν όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Να εκφράσω την ικανοποίησή μου ότι στα συμπεράσματα του ευρωπαϊκού συμβουλίου συμπεριλαμβάνεται η αμυντική θεώρηση της Ευρώπης η οποία εκτείνεται σε έκταση 360 μοιρών. Αυτό ήταν κάτι που αποτελούσε πάντα πάγια ελληνική θέση και να εκφράσω επίσης την ικανοποίησή μου γιατί ελληνικές πρωτοβουλίες, οι οποίες είχαν παρουσιαστεί πριν από κάποιο διάστημα, όπως μία κοινή αντιπυραυλική θωράκιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης φαίνεται να αποκτούν την δικιά τους δυναμική και συμπεριλαμβάνονται στον οδικό χάρτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όπως αυτός παρουσιάστηκε πριν από λίγες μέρες».

Επιπλέον, δήλωσε: «Ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα χωρίς να χαμηλές τιμές ενέργειας δεν μπορεί να υπάρξει και είναι σαφές ότι σήμερα υπάρχουν μεγάλες διαφοροποιήσεις στις τιμές ανάμεσα σε πάρα πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Χαίρομαι γιατί αυτό είναι κάτι το οποίο πια αναγνωρίζεται. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αναλάβει συγκεκριμένες ναι δεσμεύσεις για το πως μπορούμε συνολικά στην Ευρώπη να πετύχουμε χαμηλές τιμές ενέργειας ώστε να μην υπάρχουν αυτές οι σημαντικές διαφοροποιήσεις που λειτουργούν εις βάρος κάποιον κρατών μελών της ΕΕ».

Μιλώντας για το ζήτημα της στέγασης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης στάθηκε στις κινήσεις που έχουν γίνει από την ελληνική κυβέρνηση η οποία όπως είπε: «έχει αναλάβει μια σειρά από πρωτοβουλίες προκειμένου να αντιμετωπίσει το αυξημένο κόστος της στέγης. Ενδεικτικά αναφέρω ότι στα τέλη Νοεμβρίου θα επιστραφεί ένα ολόκληρο ενοίκιο σε όλους τους ενοικιαστές στην πατρίδα μας. Είναι, όμως, σημαντικό να εξηγήσουμε ότι αυτό το θέμα έχει και μια ευρωπαϊκή διάσταση και να σκεφτούμε με ποιο τρόπο ο επόμενος ευρωπαϊκός προϋπολογισμός μπορεί να χρησιμοποιήσει και ευρωπαϊκούς πόρους για να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα αυτό ειδικά για τους συμπολίτες μας που βρίσκονται στο ενοίκιο. Πρέπει είναι οι νέοι ευρωπαίοι να αισθάνονται ότι η απόκτηση ενός δικού του σπιτιού δεν είναι άπιαστο όνειρο».

Αναφορικά με τις κυρώσεις στην Ρωσία ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι συμφωνήθηκε το 19ο πακέτο κυρώσεων. «Η Ελλάδα ήταν πάντα υπέρ της λογικής ότι οι κυρώσεις μπορούν να λειτουργήσουν ουσιαστικά και να αυξήσουν την πίεση στη Ρωσία ώστε να προσέλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Ο συντονισμός μεταξύ Ευρώπης και Ηνωμένων Πολιτειών είναι καλοδεχούμενος» τόνισε.

Συμπληρώθηκε ένας χρόνος από την έναρξη λειτουργίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, η οποία ιδρύθηκε τον Οκτώβριο του 2024, με σκοπό την ολιστική και συντονισμένη καταπολέμηση του οργανωμένου και διασυνοριακού εγκλήματος.

Μέσα σε αυτόν τον έναν χρόνο δράσης, η Δ.Α.Ο.Ε επιλήφθηκε σε 719 υποθέσεις. Εξαρθρώθηκαν 139 εγκληματικές οργανώσεις και ομάδες, ενώ σχηματίστηκε δικογραφία για 2.540 δράστες, εκ των οποίων συνελήφθησαν οι 1.792 και περίπου 600 προφυλακίστηκαν.

Ως κύρια δραστηριότητα των εγκληματικών οργανώσεων, καταγράφεται η διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Ακολουθούν τα εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας και η διάπραξη απατών.

Ταυτόχρονα, κατασχέθηκαν μεγάλες ποσότητες όπλων, ναρκωτικών, αναβολικών, χημικών διαλυτών, λαθραίων καυσίμων, καπνού, αλκοόλ καθώς και αρχαίων αντικειμένων και έργων τέχνης.

Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης ανακοίνωσε πως η Υπηρεσία θα ενισχυθεί περαιτέρω, τόσο με προσωπικό, όσο και με τεχνολογικά εργαλεία, ώστε να υπάρξουν ακόμη καλύτερα αποτελέσματα.

Οι επιτυχίες αυτές επετεύχθησαν χάρη στις μεθοδικές κινήσεις της Ελληνικής Αστυνομίας και την άρτια οργανωτική δομή της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Οι επιτυχίες που έχει σημειώσει η ΕΛΑΣ στα γήπεδα και στα πανεπιστήμια δείχνουν τον δρόμο για την εφαρμογή του νόμου, χωρίς αστερίσκους και την εμπέδωση του αισθήματος ασφαλείας των πολιτών, αλλά και της αντιμετώπισης του εγκλήματος στο μέγιστο δυνατό βαθμό.

Τη δημιουργία Εθνικής Επιστημονικής Επιτροπής Διαχείρισης και Ελέγχου της ευλογιάς ανακοίνωσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Τσιάρας.

Έργο της Επιτροπής, η οποία θα λειτουργεί στα πρότυπα της αντιμετώπισης του κορoνοϊού, θα είναι:

- Η εισήγηση προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου για μέτρα αντιμετώπισης της ευλογιάς και δημιουργία σχεδίου δράσης

- Η συνεχής παρακολούθηση επιδημιολογικών δεδομένων

- Η στενή συνεργασία με κτηνιατρικές υπηρεσίες περιφερειών

- Η άμεση εφαρμογή μέτρων με επιστημονική τεκμηρίωση

- Η νομοθετική θωράκιση

- Οι ταχύτερες αποζημιώσεις σε πληγέντες κτηνοτρόφους

- Οι μηδενικές αποζημιώσεις σε κτηνοτρόφους που δεν τηρούν τα μέτρα ή προβαίνουν σε παράνομο εμβολιασμό.

- Η αυστηροποίηση του πλαισίου κυρώσεων για παραβατικές συμπεριφορές

- Η στενότερη συνεργασία με την Αστυνομία και τις εισαγγελικές αρχές

- Η ενίσχυση του προσωπικού στο πεδίο για πιο αποτελεσματική επιτήρηση, εκτεταμένους ελέγχους και εφαρμογή μέτρων.

- Η πρόβλεψη για έγκαιρη υγειονομική ταφή- καύση εντός 72 ωρών

Παράλληλα, μέχρι σήμερα, έπειτα από συντονισμένες ενέργειες της ηγεσίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων:

- Έχει εφαρμοσθεί πλήρως ο Κανονισμός 687/2020, που αφορά στην πρόληψη και τον έλεγχο ζωονόσων.

- Έχουν διατεθεί 40 εκατ. ευρώ για πληρωμές για τα ζώα που έχουν θανατωθεί και έχουν εγκριθεί ακόμη 12 εκατ. ευρώ, τα οποία θα διατίθενται με βάση τους καταλόγους που αποστέλλουν οι Περιφέρειες.

- Έχουν εγκριθεί και διατίθενται τις αμέσως επόμενες ημέρες τουλάχιστον 46 εκατ. ευρώ για την κάλυψη των αναγκών των κτηνοτρόφων που αναγκάσθηκαν να περιορίσουν τα ζώα τους λόγω της καραντίνας.

- Κινητοποιήθηκε η ΕΛΑΣ, με την οποία το Υπουργείο έχει στενή συνεργασία στο πεδίο, όπως και όλες οι αρμόδιες αρχές.

- Έχει παραπεμφθεί στη Δικαιοσύνη κάθε παραβατική συμπεριφορά και κάθε καταγγελία που αφορά μη τήρηση των προβλεπομένων μέτρων.

- Έχει αιτηθεί το Υπουργείο από τις κατά τόπους περιφερειακές και δημοτικές αρχές -όπως προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία- να υποδείξουν χώρους για υγειονομική ταφή των ζώων που θανατώνονται.

Σε τροχιά νέου ρεκόρ κινείται ο τουρισμός. Σύμφωνα με το νεότερο ταξιδιωτικό ισοζύγιο, που δημοσίευσε η Τράπεζα της Ελλάδος, οι ταξιδιώτες που επισκέφτηκαν τη χώρα μας το πρώτο οκτάμηνο του 2025 ξεπέρασαν τα 25,92 εκατομμύρια. Αυτό σημαίνει πως ήταν άνω του ενός εκατομμυρίου περισσότεροι, συγκριτικά με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, όταν είχε επιτευχθεί το προηγούμενο ιστορικό υψηλό, με 24,89 εκατομμύρια τουρίστες. Πρόκειται για αύξηση ύψους 4,1% και μάλιστα χωρίς να συνυπολογίζονται όλες οι αφίξεις με κρουαζιερόπλοια.

Στο μέτωπο των εισπράξεων η εικόνα είναι ακόμη καλύτερη, καθώς τα τουριστικά έσοδα μεταξύ Ιανουαρίου και Αυγούστου υπερέβησαν τα 16,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Ήταν αυξημένα κατά 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ, δηλαδή κατά 12%, σε σύγκριση με το πρώτο οκτάμηνο του 2024.

Στις 30 Νοεμβρίου λήγει η προθεσμία για την ηλεκτρονική απογραφή όλων των ανελκυστήρων της χώρας. Για τον σκοπό αυτό, οι ιδιοκτήτες, οι διαχειριστές ή οι συντηρητές εισέρχονται στην ψηφιακή πλατφόρμα του Μητρώου Απογραφής Ανελκυστήρων του Υπουργείου Ανάπτυξης, κάνοντας χρήση των κωδικών Taxisnet.

Η διαδικασία είναι απλή γρήγορη και δωρεάν. Δεν υπάρχει καμία ανάγκη ειδικού. Δεν απαιτούνται δικαιολογητικά. Δεν ζητείται τεχνική μελέτη ούτε να αναρτηθεί κάποια πιστοποίηση.

Μετά την ολοκλήρωση της απογραφής, κάθε ανελκυστήρας θα αποκτήσει μοναδικό αριθμό και θα δρομολογηθούν συγκεκριμένες πολιτικές για ελέγχους, πρόληψη, αναβαθμίσεις και παρεμβάσεις ασφάλειας, πολιτικές που μας αφορούν όλους.

«Καλώ όλους τους πολίτες να ανταποκριθούν θετικά, να συνεργαστούμε όλοι για να βάλουμε τάξη σε μια εκκρεμότητα δεκαετιών και κάνουμε ένα ουσιαστικό βήμα για την ασφάλεια και την εμπιστοσύνη στις καθημερινές μετακινήσεις και τη ζωή μας» δήλωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος.

