ΟΠΕΚΕΠΕ: Ποινική δίωξη στους 37 συλληφθέντες - Οι 4 κατηγορίες

Στην άσκηση ποινική δίωξης για 4 αδικήματα προχώρησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε βάρος των 37 συλληφθέντων για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ειδικότερα, οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν τα αδικήματα της εγκληματικής οργάνωσης, της απάτης σχετική με επιχορηγήσεις, της υφαρπαγής ψευδούς βεβαίωσης και της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Oι συλληφθέντες έχουν οδηγηθεί στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων προκειμένου να περάσουν το ανακριτικό κατώφλι για να λάβουν προθεσμία για να προετοιμάσουν την απολογία τους. Η δίωξη που ασκήθηκε για την υπόθεση στρέφεται κατά προσώπων που φέρονται να είχαν ενεργό και κρίσιμο ρόλο στην ομάδα ενώ στη δικογραφία περιγράφεται ο τρόπος δράσης αλλά και την δομή της εγκληματικής ομάδας, με την ιεραρχία της, τα βασικά μέλη και τον ρόλο ενός εκάστου.

Όπως εκτιμάται, οι απολογίες, που θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί εντός πέντε ημερών, θα δοθούν τμηματικά σε ομάδες που θα ορίσει ο δικαστικός λειτουργός. Η εισαγγελική έρευνα που είναι σε εξέλιξη από το καλοκαίρι, φαίνεται να έχει συλλέξει σωρεία στοιχείων για τη δράση των υπολόγων, αλλά και άλλων προσώπων με ρόλο περιφερειακό, σε βάρος των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της εθνικής οικονομίας με εκτιμώμενη ζημιά που φαίνεται να υπερβαίνει συνολικά τα 19 εκατ. ευρώ.

Για την εξάρθρωση της οργάνωσης συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση στους νομούς Θεσσαλονίκης, Πέλλας, Ημαθίας, Ηρακλείου Κρήτης, Αττικής, Ιωαννίνων, αλλά και στο νησί της Σαντορίνης, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, με τη συνδρομή αστυνομικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης και της Υποδιεύθυνσης Αστυνομίας Θήρας.