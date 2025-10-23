Μητσοτάκης στο Politico: Χρειαζόμαστε κοινή ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για την άμυνα

Την ιδέα ενός κοινού ευρωπαϊκού μηχανισμού δανεισμού, που θα αποσκοπεί στην υποστήριξη ευρωπαϊκών αμυντικών έργων, υπό τον όρο ότι αυτά θα μπορούσαν σαφώς να χαρακτηριστούν ως ευρωπαϊκό δημόσιο αγαθό εισάγει στον ευρωπαϊκό διάλογο ανέδειξε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης

Στην άποψη ότι η ΕΕ πρέπει να διαδραματίσει μεγαλύτερο ρόλο στην εξεύρεση δεκάδων δισ. ευρώ που απαιτούνται προκειμένου οι χώρες να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στις αυξημένες αμυντικές ανάγκες επέμεινε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σε συνέντευξη, που παραχώρησε στο Politico στο περιθώριο του εν εξελίξει Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε, ότι θα αξιοποιήσει τη συνάντηση στις Βρυξέλλες για να καλέσει την Ευρωπαϊκή Ένωση να προχωρήσει περαιτέρω σε ένα «σημείο καμπής όπου συνειδητοποιούμε ότι πρέπει να αναλάβουμε μεγαλύτερη ευθύνη για την ευρωπαϊκή άμυνα» και να υποστηρίξει τη δανειοδότηση σε επίπεδο ΕΕ για κοινά έργα.

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, ο πόλεμος της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, που περιλαμβάνει παραβιάσεις του εναερίου χώρου της ΕΕ από εχθρικά drones και ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη τους τελευταίους μήνες, έχει στρέψει την προσοχή στη συλλογική ασφάλεια.

«Το επιχείρημά μου είναι πολύ απλό: αν η άμυνα είναι το υπέρτατο ευρωπαϊκό δημόσιο αγαθό, χρειαζόμαστε ευρωπαϊκές δομές και ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για να αναπτύξουμε τις αμυντικές μας δυνατότητες. Υπάρχει ένας ελέφαντας στο δωμάτιο. Δεν το συζητάμε ανοιχτά, όμως θα μπορούσαμε να φανταστούμε ένα σενάριο σύμφωνα με το οποίο θα διαθέτουμε έναν κοινό ευρωπαϊκό μηχανισμό δανεισμού που θα αποσκοπεί στην υποστήριξη ευρωπαϊκών αμυντικών έργων; Θα το υποστήριζα σίγουρα, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχουν έργα, που μπορούν σαφώς να χαρακτηριστούν ως ευρωπαϊκό δημόσιο αγαθό... ας χρησιμοποιήσουμε τους ευρωπαϊκούς πόρους για να κάνουμε πράγματα που ενδεχομένως δεν έχουμε τη δυνατότητα να υλοποιήσουμε σε εθνικό επίπεδο», είπε χαρακτηριστικά.

«Πιστεύω ότι η πρόκληση είναι αν μπορούμε να εξασφαλίσουμε πρόσθετη χρηματοδότηση και αν αυτή η πρόσθετη χρηματοδότηση μπορεί να συνοδεύεται από όρους που θα μας ωθήσουν προς μια καλύτερη προετοιμασία, η οποία θα περιλαμβάνει κοινές προμήθειες, την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών -κυρίως drones και τεχνητής νοημοσύνης-, και πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα έχουν να διαδραματίσουν σαφή ρόλο», πρόσθεσε.

Σε ό,τι αφορά στο σκέλος της ανταγωνιστικότητας και της πράσινης μετάβασης, ο πρωθυπουργός, σημείωσε ότι «ήμουν πολύ σαφής: η πράσινη μετάβαση δεν μπορεί να είναι αυτοσκοπός. Διαφορετικά, μπορεί να συνειδητοποιήσουμε κάποια στιγμή ότι τρέχουμε σε λάθος αγώνα. Πρέπει να υπάρχει μία ισορροπία με την ανταγωνιστικότητα και να προάγει, ή τουλάχιστον να μην εμποδίζει, την κοινωνική συνοχή. Δεν μου αρέσει να το διατυπώνω με αριθμούς, αλλά το τελευταίο 10, 15 ή 20% της πράσινης μετάβασης είναι, αυτή τη στιγμή, εξαιρετικά κοστοβόρο και δεν διαθέτουμε καν τις τεχνολογίες για να το υλοποιήσουμε».

Σύμφωνα με ένα σχέδιο κοινής δήλωσης που εκπόνησαν οι πρέσβεις και των 27 χωρών της ΕΕ πριν από τη σύνοδο κορυφής της Πέμπτης, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συμφωνήσει να «προσανατολίσει όλο και περισσότερο τις επενδύσεις στον τομέα της άμυνας προς την κοινή ανάπτυξη, παραγωγή και προμήθεια».