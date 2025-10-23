Ο Τραμπ διαψεύδει το «πράσινο φως» στην Ουκρανία για πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς εναντίον της Ρωσίας

Η WS Journal ανέφερε ότι η κυβέρνηση Τραμπ ήρε τον περιορισμό στη χρήση πυραύλων μεγάλου βελενεκούς που προμηθεύεται το Κίεβο από τους συμμάχους του στη Δύση.

Ο Ντόναλντ Τραμπ διέψευσε το δημοσίευμα της εφημερίδας Wall Street Journal που υποστήριζε ότι οι ΗΠΑ άναψαν το «πράσινο φως» στην Ουκρανία για χρήση πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς σε επιθέσεις εναντίον της Ρωσίας, υπογραμμίζοντας ότι η Ουάσινγκτον «δεν έχει καμία σχέση με αυτούς τους πυραύλους».

Η εφημερίδα, επικαλούμενη Αμερικανούς αξιωματούχους, ανέφερε ότι η κυβέρνηση Τραμπ ήρε τον περιορισμό στη χρήση πυραύλων μεγάλου βελενεκούς που προμηθεύεται το Κίεβο από τους συμμάχους του στη Δύση.

Σύμφωνα με τη WS Journal, η Ουκρανία χρησιμοποίησε την Τρίτη έναν πύραυλο κρουζ Storm Shadow που παρέχεται από τη Βρετανία, προκειμένου να χτυπήσει ένα ρωσικό εργοστάσιο στο Μπριάνσκ, το οποίο παρήγαγε εκρηκτικά και καύσιμα πυραύλων, ανακοίνωσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το Γενικό Επιτελείο των Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας. Χαρακτήρισε μάλιστα την επίθεση ως «επιτυχημένο χτύπημα» που διαπέρασε τη ρωσική αεράμυνα.

Οι Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι αναμένουν από την Ουκρανία να διεξάγει περισσότερες διασυνοριακές επιθέσεις χρησιμοποιώντας τους Storm Shadow, οι οποίοι εκτοξεύονται από ουκρανικά αεροσκάφη και έχουν βεληνεκές πάνω από 180 μίλια. Οι ΗΠΑ μπορούν να περιορίσουν τη χρήση των Storm Shadow από την Ουκρανία επειδή οι πύραυλοι χρησιμοποιούν αμερικανικά δεδομένα στόχευσης.