WSJ: «Πράσινο φως» από ΗΠΑ στην Ουκρανία για χρήση πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς κατά της Ρωσίας

Η κίνηση αυτή επιτρέπει στο Κίεβο να εντείνει τις επιθέσεις του εναντίον στόχων στο εσωτερικό της Ρωσίας και να αυξήσει την πίεση προς το Κρεμλίνο.

Η κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ αποφάσισε να άρει έναν βασικό περιορισμό στη χρήση ορισμένων πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς από την Ουκρανία που παρέχονται από δυτικούς συμμάχους, επιτρέποντας στο Κίεβο να εντείνει τις επιθέσεις του εναντίον στόχων στο εσωτερικό της Ρωσίας και να αυξήσει την πίεση προς το Κρεμλίνο.

Όπως μεταδίδει η Wall Street Journal, η Ουκρανία χρησιμοποίησε την Τρίτη έναν πύραυλο κρουζ Storm Shadow που παρέχεται από τη Βρετανία, προκειμένου να χτυπήσει ένα ρωσικό εργοστάσιο στο Μπριάνσκ, το οποίο παρήγαγε εκρηκτικά και καύσιμα πυραύλων, ανακοίνωσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το Γενικό Επιτελείο των Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας.

Χαρακτήρισε μάλιστα την επίθεση ως «επιτυχημένο χτύπημα» που διαπέρασε τη ρωσική αεράμυνα.

Οι Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι αναμένουν από την Ουκρανία να διεξάγει περισσότερες διασυνοριακές επιθέσεις χρησιμοποιώντας τους Storm Shadow, οι οποίοι εκτοξεύονται από ουκρανικά αεροσκάφη και έχουν βεληνεκές πάνω από 180 μίλια.

Οι ΗΠΑ μπορούν να περιορίσουν τη χρήση των Storm Shadow από την Ουκρανία επειδή οι πύραυλοι χρησιμοποιούν αμερικανικά δεδομένα στόχευσης.

Η χρήση των Storm Shadow από την Ουκρανία δεν αλλάζει τα δεδομένα στο πεδίο της μάχης, όπως επισημαίνει η WSJ. Έχουν πολύ μικρότερη εμβέλεια από τους αμερικανικούς Tomahawk, και έχουν χρησιμοποιηθεί για να χτυπήσουν στόχους στη Ρωσία και στο παρελθόν. Παρόλα αυτά, οι πύραυλοι επιτρέπουν στο Κίεβο να επεκτείνει τις επιθέσεις του εντός της Ρωσίας.

Η WSJ αναφέρει ότι η απροειδοποίητη κίνηση των ΗΠΑ να επιτρέψουν στο Κίεβο να χρησιμοποιήσει τον πύραυλο μέσα στη Ρωσία έρχεται μετά την πρόσφατη μεταβίβαση της αρμοδιότητας για την υποστήριξη τέτοιων επιθέσεων από τον υπουργό Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ στον ανώτατο Αμερικανό στρατηγό στην Ευρώπη, στρατηγό Αλέξους Γκρίνκεβιτς, ο οποίος έχει υψηλή θέση και στο ΝΑΤΟ, αλλά εντάσσεται και στην πολιτική πιέσεων του Τραμπ κατά του Κρεμλίνου.

Σημειώνεται ότι η απόφαση να αρθεί ο περιορισμός για τους Storm Shadow ελήφθη πριν από τη συνάντηση του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι με τον πρόεδρο Τραμπ την περασμένη εβδομάδα στον Λευκό Οίκο.

Ο Ζελένσκι ζητούσε πυραύλους Tomahawk, οι οποίοι έχουν σημαντικό βεληνεκές και θα μπορούσαν θεωρητικά να χτυπήσουν στόχους στη Μόσχα και ακόμη βορειότερα. Αλλά ο Τραμπ απέρριψε το αίτημα, επισημαίνοντας ότι Ρωσία και Ουκρανία πρέπει να τερματίσουν τον αιματηρό πόλεμο.