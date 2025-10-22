Νέο κάλεσμα Λαγκάρντ (ΕΚΤ) για την Ένωση Κεφαλαιαγορών

«Αν θέλουμε σοβαρά να προχωρήσουμε, πρέπει να ολοκληρώσουμε την τραπεζική ένωση και πρέπει να εφαρμόσουμε την ίδια λογική και πιο γρήγορα στις κεφαλαιαγορές, έναν ενιαίο κανόνα, μια ενιαία εποπτική αρχή και ενοποίηση των χρηματιστηρίων», υπογράμμισε, ενώ χαιρέτισε την έκκληση του Μερτς από την Ουάσινγκτον για πιο ενοποιημένες κεφαλαιαγορές, τονίζοντας πως «σημαίνει πολλά».

Τη φωνή της με τον Γερμανό καγκελάριο, Φρίντριχ Μερτς ένωσε η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ, διαμηνύοντας πως η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να κάνει περισσότερα για την επιτάχυνση και την επίσπευση της ενοποίησης των κεφαλαιαγορών στην ΕΕ, αντί να διατηρηθεί το σημερινό κατακερματισμένο τοπίο με εκατοντάδες χρηματιστήρια.

Σύμφωνα με το Bloomberg, η επικεφαλής της ΕΚΤ μιλώντας στη Σύνοδο Κορυφής Οικονομικών και Μέλλοντος της Φρανκφούρτης την Τετάρτη, επεσήμανε πως: «Αυτός ο κατακερματισμός απορροφά τη ρευστότητα, καθιστά την ευρωπαϊκή αγορά λιγότερο ελκυστική για εισαγωγές και ωθεί τις εταιρείες μας να αναζητήσουν κεφάλαια στο εξωτερικό, ενώ έρχεται σε μια στιγμή που η χρηματοδότηση είναι πιο ζωτική από ποτέ για τις φιλοδοξίες της Ευρώπης», επικαλούμενη τις επενδυτικές ανάγκες σε ΑΠΕ και ασφάλεια.

«Αν θέλουμε σοβαρά να προχωρήσουμε, πρέπει να ολοκληρώσουμε την τραπεζική ένωση και πρέπει να εφαρμόσουμε την ίδια λογική και πιο γρήγορα στις κεφαλαιαγορές, έναν ενιαίο κανόνα, μια ενιαία εποπτική αρχή και ενοποίηση των χρηματιστηρίων», υπογράμμισε, ενώ χαιρέτισε την έκκληση του Μερτς από την Ουάσινγκτον για πιο ενοποιημένες κεφαλαιαγορές, τονίζοντας πως «σημαίνει πολλά».

Η Μερτς ζήτησε την περασμένη εβδομάδα τη δημιουργία ενός πανευρωπαϊκού χρηματιστηρίου ως μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας για να βοηθηθούν οι εταιρείες να αντιμετωπίσουν τον ανταγωνισμό από τις ΗΠΑ και την Ασία. Ο υπουργός Οικονομικών της Γερμανίας, Λαρς Κλινγκμπάιλ και ο πρόεδρος της Μπούντεσμπανκ, Γιοακίμ Νάγκελ, υποστήριξαν την ιδέα, διαμηνύοντας ότι η απόφαση θα πρέπει να ληφθεί αμεσότερα.