Κοντογεώργης για Άγνωστο Στρατιώτη: Διαφυλάσσουμε τη συλλογική μνήμη μακριά από πολιτικές αντιπαραθέσεις

Η κυβερνητική τροπολογία για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη και η συζήτηση στη Βουλή χθες, Τρίτη, μονοπώλησαν σχεδόν τη συνέντευξη του υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ Θανάση Κοντογεώργη στην ΕΡΤ.

Το Μνημείο «είναι στον πυρήνα της συλλογικής μας μνήμης. Αυτό αναδεικνύεται και από τη δήλωση του κ. Δένδια κι, άλλωστε, αυτός είναι ο πυρήνας της (κυβερνητικής) πρωτοβουλίας. Ό,τι αφορά τη συλλογική μνήμη, πρέπει να διαφυλάσσεται και να είναι αποκομμένο από την όποια πολιτική δραστηριότητα που πολλές φορές εκφεύγει και του σκοπού για τον οποίο υπάρχει το μνημείο», ήταν η αφετηριακή θέση του Θ. Κοντογεώργη. «Κάποια πράγματα πρέπει να τα διαφυλάσσουμε», επεσήμανε συγχρόνως.

Ως προς την κοινοβουλευτική διαδικασία, αφού εξήγησε ότι δεν χρειάζεται να είναι παρόντες στη Βουλή όλοι οι υπουργοί που εισηγούνται μια τροπολογία, είπε για τον πρωθυπουργό ότι παρευρέθη και πήρε τον λόγο γιατί «αισθάνθηκε ότι έπρεπε να βρεθεί εκεί, αφενός για να εξηγήσει τον συμβολισμό και την ουσία αυτής της πρωτοβουλίας, ταυτόχρονα ήταν μια ευκαιρία μέσα από την τοποθέτηση του πρωθυπουργού να δούμε και τη στάση της αντιπολίτευσης». Μια στάση, συμπλήρωσε, που είτε ήταν αμήχανη είτε χαρακτηρίστηκε από έντονες αντιδράσεις «από τα γνωστά κόμματα της αντιπολίτευσης που λειτουργούν έτσι». Συμπερασματικά, «σημασία έχει να μιλάμε με κοινή λογική, που σημαίνει ότι τους χώρους αυτούς πρέπει να τους διαφυλάσσουμε».

Επίσης, συνέχισε, «έχουμε πει ότι δεν υπάρχει κανένα θέμα με τα ονόματα (σ.σ. των θυμάτων των Τεμπών) και δεν υπάρχει καμία αντιθετική σχέση με τα αιτήματα των συγγενών». Για το υπουργείο Εθνικής Άμυνας ειδικότερα, τόνισε πως «έχει τη θεσμική μνήμη, ικανότητα και γνώση προκειμένου τους τόπους συλλογικής μνήμης να τους αναδεικνύει με τον κατάλληλο τρόπο. Φαντάζομαι πως το υπουργείο Εθνικής Άμυνας θα καταθέσει μια συνολική πρόταση για τη διαμόρφωση του χώρου εκεί», συμπλήρωσε.

Απαντώντας στις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης περί αντισυνταγματικότητας (Άρθρο 11) της τροπολογίας, ο Θ. Κοντογεώργης υποστήριξε ότι «ο περιορισμός είναι ανάλογος της αναγκαιότητας απόδοσης συλλογικής μνήμης και τιμής στο συγκεκριμένο χώρο, που όλοι γνωρίζουμε τι συμβολίζει και γιατί υπάρχει εκεί».

Ακολούθως η συνέντευξη εστίασε σε άλλα θέματα, και πρώτα στο ερώτημα αν είναι πιθανό η κυβέρνηση να ανακοινώσει κι άλλα φιλολαϊκά μέτρα εντός του τρέχοντος έτους. Σχετικά, ο υφυπουργός ανέφερε: «Έχουμε μια συγκεκριμένη προτεραιότητα, η οποία υπαγορεύει τις κινήσεις μας σε όλα τα πεδία: Εμείς θέλουμε να δυναμώσουμε την οικονομία της χώρας. Θέλουμε οικονομική ανάπτυξη -που όντως υπάρχει και δεν μπορεί να αμφισβητηθεί και αναγνωρίζεται και διεθνώς- να έχει μεγαλύτερο αντίκρισμα. Γιατί τότε έχει και περισσότερο νόημα στην τσέπη κάθε πολίτη, ώστε να μπορεί να σχεδιάσει, να μπορεί να εξελιχθεί, να κάνει κάτι καλύτερο για τον ίδιο και την οικογένειά του. Αυτό όμως πρέπει να γίνεται πάντα στο πλαίσιο των δυνατοτήτων της ελληνικής οικονομίας», τόνισε.

Εξ άλλου, συνέχισε, «ακόμη δεν έχουμε ψηφίσει αυτά τα οποία είπαμε τον Σεπτέμβρη, θα έλθουν τον επόμενο μήνα στη Βουλή». Κατά συνέπεια, «θα περιμένουμε να έρθει το πακέτο του 1,76 δισ. που ανακοινώθηκε. Επιστρέφει το μέρισμα της ανάπτυξης στην κοινωνία. Χωρίς να παραγνωρίζουμε τις δυσκολίες σε ακρίβεια και στεγαστικό, από μια διαφορετική αφετηρία όμως -και εφόσον συνεχιστεί καλά αυτή η προσπάθεια- του χρόνου τέτοιο καιρό πάλι θα δούμε τις δυνατότητες προκειμένου να συνεχίσουμε να ενισχύσουμε».

Και, έκλεισε την απάντησή του υπογραμμίζοντας τη σημασία της δημοσιονομικής ευστάθειας της χώρας: «Οι πολίτες να βλέπουν ότι τα πράγματα μπαίνουν σε μια σειρά, τακτοποιούνται και με βάση την κοινή λογική προχωράμε».

Στο ερώτημα ποιον επιλέγει η κυβέρνηση ως αντίπαλον δέος, τον Νίκο Ανδρουλάκη ή τον Αλέξη Τσίπρα, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ απάντησε ότι «αυτά καθορίζονται από τους κοινοβουλευτικούς συσχετισμούς αλλά και τις μετρήσεις με την αξία που μπορεί να έχουν τώρα. Εμάς μας ενδιαφέρει να κάνουμε τη δουλειά μας, ξέρουμε ότι θα κριθούμε από αυτήν». Όπως επίσης «θα κριθούμε και από το πώς συνομιλούμε με την κοινωνία και θα κριθούμε και από τη ρεαλιστική προοπτική για το μέλλον. Επ' αυτών των τριών η κυβέρνηση έχει μια συγκεκριμένη στρατηγική».

Στο άλλο στρατόπεδο, «η αντιπολίτευση κάνει τα δικά της, τα οποία αξιολογούνται από τους πολίτες. Εμάς μας ενδιαφέρει κυρίως με την αξιωματική αντιπολίτευση, που αυτή τη στιγμή είναι το ΠΑΣΟΚ, χωρίς να συμφωνούμε ή πρέπει να συμφωνούμε σε όλα, να υπάρχει ένα καλύτερο πεδίο συνεννόησης», επέμεινε ο υφυπουργός φέρνοντας ως παραδείγματα τη χθεσινή συζήτηση στη Βουλή, αλλά και θέματα εξωτερικής πολιτικής.

Η συνέντευξη ξεκίνησε από τον Διονύση Σαββόπουλο, ωστόσο, με τον υφυπουργό να μιλά για τις μουσικές αναμνήσεις του από την παιδική ηλικία του ακόμη.

