Μαρινάκης: Δεν υπάρχει κανένα πολιτικό ζήτημα μεταξύ Μητσοτάκη και κανενός υπουργού

«Νομίζω ότι συμβαίνει πολλές φορές το λάθος -υποκειμενική η άποψη προφανώς- η πολιτική συζήτηση να περιστρέφεται γύρω από αυτό που ενδιαφέρουν πέντε-δέκα πηγαδάκια πέριξ του Κοινοβουλίου ή του κέντρου λήψης αποφάσεων και να μην βρίσκεται στην ουσία που ενδιαφέρει την κοινωνία. Στο συγκεκριμένο θέμα η συζήτηση έχει αξία για εμένα σε δύο διαστάσεις. Η πρώτη διάσταση είναι ποιοι και πόσοι βουλευτές, δηλαδή πόσα κόμματα, πόσες κοινοβουλευτικές ομάδες θα στηρίξουν μια νομοθετική πρωτοβουλία η οποία αποτίει φόρο τιμής και προστατεύει, κάνει κάτι αυτονόητο το οποίο -θα πω εγώ και άργησε να το κάνει η ελληνική Πολιτεία και το κάνει η δική μας κυβέρνηση- αποτίει φόρο τιμής, προστατεύει το μνημείο των ηρώων μας, εκείνων, δηλαδή, που θυσιάστηκαν για να μπορούμε σήμερα εμείς να μιλάμε και να είμαστε ελεύθεροι και το δεύτερο σημαντικό και κρίσιμο από τη στιγμή ψήφισης, και μετά και δημοσίευσης του νόμου, πώς οι Αρχές που έχουν την ευθύνη, η καθεμία στο δικό της μερίδιο ευθύνης, θα περιφρουρήσουν την εφαρμογή αυτής της νομοθετικής ρύθμισης» τόνισε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε σημερινή συνέντευξή του στον τ/σ ΟΡΕΝ.

«Το πιο μείζον είναι η προστασία και η επιβολή της τάξης, πώς η Ελληνική Αστυνομία θα δείξει και πάλι τον δέοντα επαγγελματισμό, όπως κάνει σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις και θα περιφρουρήσει την εφαρμογή. Αυτά νοιάζουν την κοινωνία. Όλη αυτή η παραπολιτική συζήτηση νομίζω αδικεί την ιερότητα του χώρου, αδικεί την πρωτοβουλία της κυβέρνησης και πρέπει να επικεντρωθούμε σε αυτό» είπε.

Σε ερώτηση για την στάση του Νίκου Δένδια ανέφερε: «Καταρχάς, δεν υπάρχει κανένα πολιτικό ζήτημα μεταξύ του πρωθυπουργού και κανενός υπουργού. Ο κ. Δένδιας μαζί με τους υπόλοιπους συναδέλφους του υπουργούς συνυπέγραψαν τη συγκεκριμένη τροπολογία και στην ώρα της συζήτησης μετέχοντας στην κοινοβουλευτική ομάδα της ΝΔ θα κάνει αυτό που κάνει και ο ίδιος και όλοι οι υπόλοιποι εκλεγμένοι από τους πολίτες βουλευτές της ΝΔ, ψηφίζοντας, υπερψηφίζοντας». Επισήμανε δε ότι στη Βουλή δεν ήταν και οι υπόλοιποι συνυπογράφοντες υπουργοί. «Είθισται σε πολλές τροπολογίες να μην είναι όλοι οι συνυπογράφοντες υπουργοί, όχι μόνο στην δική μας και σε πολλές άλλες κυβερνήσεις. Αλλά αρέσει αυτή η παραφιλολογία…» είπε.

Επίσης είπε ότι το μείζον είναι η προστασία ενός ιερού μνημείου. «Αυτό είναι το σημαντικό, αυτό θα κάνει και η κυβέρνηση. Η κοινωνία, η σιωπηρή πλειοψηφία, αυτοί που κάποιοι ειρωνικά όλα αυτά τα χρόνια αποκαλούσαν νοικοκυραίους, είτε ανήκουν στη ΝΔ είτε στο ΠΑΣΟΚ ή σε οποιοδήποτε άλλο κόμμα είναι στο ”και αργήσατε ως Ελλάδα, ως κράτος και ως Πολιτεία” και η αντιπολίτευση είναι στο ”γιατί το κάνετε;”. Θα μετρηθούν, λοιπόν, όλα τα κόμματα κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας, να δούνε αν πάνε με το υγιώς σκεπτόμενο κομμάτι της σιωπηρής πλειοψηφίας ή με εκείνους που δεν σέβονται τίποτα και κανέναν, ούτε τους ήρωες του έθνους» υπογράμμισε ο κ. Μαρινάκης.

Επιπλέον ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εξήγησε ότι «όταν κάποιοι αναφέρονται σε ”τσαντίρια” από την κυβέρνηση, από την Βουλή, δεν θέλουν να προσβάλουν, ούτε αναφέρονται σε κανέναν πατέρα, όπως ο κ. Ρούτσι, στον οποίο από την πρώτη στιγμή σταθήκαμε στο πλευρό του. Αναφέρονται σε όλους εκείνους τους δήθεν ευαίσθητους από τα πολιτικά κόμματα, από τις περιβόητες συλλογικότητες της Αριστεράς, που ψάχνουν να βρουν ποια είναι η τραγωδία που τους βολεύει -είναι θλιβερό που το λέω, αλλά είναι η ίδια τους η ιστορία όλων αυτών των δήθεν ευαίσθητων- για να έρθουν δίπλα σε πραγματικές τραγικές φιγούρες, όπως είναι ο κ. Ρούτσι και να επιβιώσουνε πολιτικά».

«Η τροπολογία χρειάζεται για να μην γίνεται οποιαδήποτε πολιτική διαδήλωση, εκμετάλλευση, διαμαρτυρία, βεβήλωση, στο συγκεκριμένο σημείο. Εάν στο συγκεκριμένο σημείο ή οπουδήποτε αλλού τελούνται βαρύτερα ποινικά αδικήματα, που είναι αυτά που περιγράψατε προηγουμένως, θα ισχύουν οι διατάξεις οι ισχυρότερες, οι βαρύτερες που προβλέπονται ούτως ή άλλως. Δεν σημαίνει, δηλαδή, ότι στο σημείο αυτό ισχύουν μόνο όσα προβλέπει η τροπολογία» τόνισε ο κ. Μαρινάκης.

Αναφερόμενος στη στάση του ΠΑΣΟΚ είπε «νομίζω, στην προσπάθειά του να ισορροπήσει σε δύο βάρκες -και όποιος ισορροπεί σε δύο βάρκες ξέρετε ποια είναι η κατάληξη, αλλά θα το δείξει η ιστορία- παίζει με τις λέξεις και με τα χιλιοστά και τα τετραγωνικά μέτρα».

Τέλος σε ερώτηση για τον δήμαρχο Αθηναίων ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε: «Ο κ. Δούκας ψηφίστηκε δήμαρχος όλων των Αθηναίων, της πρωτεύουσας της χώρας και όχι ως ένας εκπρόσωπος συλλογικοτήτων ή ένας εσωκομματικός ”παίκτης” του ΠΑΣΟΚ και ευρύτερα της Κεντροαριστεράς. Δημοκρατία έχουμε, ο άνθρωπος επιλέγει τον ρόλο που θέλει να επιτελέσει. Αλλά εγώ θα σας παραπέμψω σε δήλωση του ίδιου του κ. Δούκα, ο οποίος εδώ και πάρα πολύ καιρό, παραπάνω από έναν χρόνο, σε συνέντευξή του είχε δηλώσει ότι θα παραμένουν εκεί γραμμένα τα ονόματα μέχρι να δημιουργηθεί το μνημείο υπέρ των θυμάτων, στη μνήμη των θυμάτων των Τεμπών. Το μνημείο δημιουργήθηκε, υπάρχει. Δημιουργήθηκε και εγκαινιάστηκε».

