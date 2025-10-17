Γερμανία: Επικαιροποιημένος οδηγός πολιτικής προστασίας για έκτακτες ανάγκες - Τι περιλαμβάνει

Οι πολίτες θα πρέπει ακόμη να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν την προσπάθεια παραπληροφόρησής τους σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Η ΒΒΚ συνιστά να εξετάζουν οι πολίτες την πηγή των ειδήσεων, το εάν π.χ. o δημιουργός χρησιμοποιεί πραγματικό όνομα ή αν η διεύθυνση του ιστότοπου είναι γνωστή και αξιόπιστη.

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας και Βοήθειας για Καταστροφές (ΒΒΚ) στη Γερμανία εξέδωσε επικαιροποιημένες οδηγίες για τους πολίτες, για την περίπτωση κατάστασης κρίσης ή έκτακτης ανάγκης, διακοπής ρεύματος και πλημμύρας.

Στον νέο οδηγό της «Προετοιμασία για Κρίσεις και Καταστροφές», η ΒΒΚ προσθέτει στις ήδη υπάρχουσες οδηγίες την περίπτωση έκρηξης και την αναγνώριση εκστρατείας παραπληροφόρησης. Οι πολίτες καλούνται μεταξύ άλλων να συγκεντρώσουν απόθεμα τροφίμων και νερού για 3-10 ημέρες, υπολογίζοντας 2 λίτρα νερό ανά άτομο, με το 0,5 λίτρο να προορίζεται για μαγείρεμα. Στο πακέτο έκτακτης ανάγκης πρέπει ακόμη να φυλάσσονται σημαντικά φάρμακα και είδη περιποίησης τραυμάτων. Στην περίπτωση εκτεταμένων διακοπών ρεύματος, είτε λόγω κυβερνοεπίθεσης είτε λόγω καταιγίδας ή δολιοφθοράς, τα τηλεφωνικά δίκτυα και το διαδίκτυο ενδέχεται να μην λειτουργούν, οπότε είναι χρήσιμο, σύμφωνα με τις οδηγίες, σημαντικοί αριθμοί τηλεφώνου, χάρτες και οδηγίες πρόσβασης π.χ. στο πλησιέστερο αστυνομικό τμήμα ή νοσοκομείο, να είναι τυπωμένα σε χαρτί. Συνιστάται επίσης να υπάρχουν power bank για τη φόρτιση ηλεκτρικών συσκευών, αλλά και ραδιόφωνο το οποίο θα λειτουργεί είτε με μπαταρία είτε με μανιβέλα.

Στον επικαιροποιημένο οδηγό περιλαμβάνονται επίσης οδηγίες για την περίπτωση έκρηξης, κατά την οποία οι πολίτες θα πρέπει να αναζητήσουν εσωτερικούς χώρους με όσο το δυνατόν λιγότερους εξωτερικούς τοίχους και πόρτες και χωρίς παράθυρα. Τα υπόγεια υποδεικνύονται ως ασφαλέστερα, ενώ αντενδείκνυνται οι σοφίτες.

Οι πολίτες θα πρέπει ακόμη να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν την προσπάθεια παραπληροφόρησής τους σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Η ΒΒΚ συνιστά να εξετάζουν οι πολίτες την πηγή των ειδήσεων, το εάν π.χ. o δημιουργός χρησιμοποιεί πραγματικό όνομα ή αν η διεύθυνση του ιστότοπου είναι γνωστή και αξιόπιστη.

Ο ομοσπονδιακός υπουργός Εσωτερικών Αλεξάντερ Ντόμπριντ επισήμανε ταυτόχρονα ότι το Σύμφωνο Πολιτικής Προστασίας διαθέτει 10 δισεκατομμύρια ευρώ έως το 2029 για τον εκσυγχρονισμό των δομών πολιτικής προστασίας σε όλη τη χώρα, συμπεριλαμβανομένων οχημάτων, εγκαταστάσεων, εκπαίδευσης και εξοπλισμού. Τόνισε ωστόσο ότι και οι πολίτες έχουν καθήκον να λαμβάνουν μέτρα προστασίας. «Η προφύλαξη αφορά κάθε άτομο στο σπίτι. Η σωστή προετοιμασία σώζει ζωές», δήλωσε ο κ. Ντόμπριντ.

Στις ήδη υπάρχουσες οδηγίες της ΒΒΚ περιλαμβάνονται εκτενείς πληροφορίες σχετικά με το ποια επίσημα έγγραφα πρέπει κανείς να φυλάσσει στο πρωτότυπο και για ποια αρκεί αντίγραφο, τι πρέπει να περιέχει το σακίδιο έκτακτης ανάγκης, τα απαραίτητα είδη (π.χ. αδιάβροχου) ρουχισμού, ακόμη και η πρόβλεψη για πορτοφόλι λαιμού ή κάψουλας SOS για παιδιά, με τα απαραίτητα στοιχεία της ταυτότητάς τους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ