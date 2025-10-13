Γάζα: LIVE η απελευθέρωση των ομήρων - «Ο πόλεμος τελείωσε», λέει ο Τραμπ

Ήδη πολίτες συγκεντρώνονται έξω από την στρατιωτική βάση έτσι ώστε να πανηγυρίσουν όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν την απελευθέρωση των ομήρων που παρέμειναν μέσα στη Λωρίδα της Γάζας επί δύο ολόκληρα χρόνια.

Ιστορικές στιγμές καταγράφονται στη Μέση Ανατολή με την επιστροφή στην ελευθερία έπειτα από δύο χρόνια για τους 20 εν ζωή εναπομείναντες Ισραηλινούς ομήρους, που κρατούνταν στη Λωρίδα της Γάζας, από τη Χαμάς, κατά τη διάρκεια του μαινόμενου πολέμου, αλλά και 1.900 Παλαιστίνιους κρατούμενους. Ήδη, επτά Ισραηλινοί όμηροι -ανάμεσά τους οι Γκάλι και Ζιβ Μπέρμαν, Ματάν Άνγκρεστ, Άλον Όχελ, Όμρι Μιράν, Εϊτάν Μορ και Γκάι Γκιλμπόα-Νταλάλ- παραδόθηκαν στον Ερυθρό Σταυρό στη Γάζα.

Ισραηλινά ΜΜΕ μετέδωσαν ότι οι εναπομείναντες 13 όμηροι θα απελευθερωθούν στις 10:00, ενώ παράλληλα προχωρά και η αποφυλάκιση Παλαιστινίων κρατουμένων.

Η ανακοίνωση στην Πλατεία Ομήρων στο Τελ Αβίβ προκάλεσε έντονες ζητωκραυγές, ενώ οι διαδικασίες μεταφοράς βρίσκονται σε εξέλιξη. Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου και η σύζυγός του Σάρα έγραψαν ένα προσωπικό μήνυμα στα κιτ υποδοχής για τους ομήρους κατά την επιστροφή τους στο Ισραήλ. «Εκ μέρους ολόκληρου του λαού του Ισραήλ, καλώς ήρθατε πίσω», αναφέρει το σημείωμα. «Σε περιμέναμε. Σε αγκαλιάζουμε, Σάρα και Μπέντζαμιν Νετανιάχου».

Μια τεράστια πινακίδα που ευχαριστεί τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ βρίσκεται σε έκθεση στην παραλία του Τελ Αβίβ, σύμφωνα με πλάνα που προβλήθηκαν από το Channel 12. Η πινακίδα, η οποία απεικονίζει τη σιλουέτα του κεφαλιού του Τραμπ, να αιωρείται πάνω από δύο μπλε ρίγες και μπλε αστέρια του Δαβίδ που συμβολίζουν την ισραηλινή σημαία.

Ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων, Αντιστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ, ευχαρίστησε τα σώματα του στρατού για την ετοιμότητα και τις προετοιμασίες τους, κατά την απελευθέρωση επτά ομήρων από τη Χαμάς. Οι όμηροι παραδόθηκαν στον Ερυθρό Σταυρό και στη συνέχεια μεταφέρθηκαν στο Ισραήλ, σύμφωνα με ανακοίνωση των IDF.

Η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε «η πολυφασική επιχείρηση» για την επίβλεψη της διαδικασίας στο πλαίσιο της πρώτης φάσης της συμφωνίας εκεχειρίας στον πόλεμο. Η απελευθέρωση των τελευταίων ομήρων ξεκίνησε στις 08:00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) στον λεγόμενο διάδρομο Νετσαρίμ και αναμένεται να συνεχιστεί στις 10:00 στη Χαν Γιούνις, κατά πληροφορίες τις οποίες μεταδίδουν ισραηλινά μέσα ενημέρωσης.

Προηγουμένως, η Χαμάς, επιβεβαίωσε τον κατάλογο με τα τα ονόματα είκοσι ζωντανών ισραηλινών ομήρων που θα απελευθερωθούν, στο πλαίσιο της πρώτης φάσης της συμφωνίας κατάπαυσης πυρός. «Στο πλαίσιο της συμφωνίας (σ.σ. κατάπαυσης του πυρός και) ανταλλαγής αιχμαλώτων, οι Ταξιαρχίες αλ Κασάμ αποφάσισαν να απελευθερώσουν τους ακόλουθους σιωνιστές ζωντανούς αιχμαλώτους», αναφέρει ανακοίνωση της οργάνωσης με κατάλογο 20 ομήρων που μέχρι τώρα απλώς θεωρείτο ότι παραμένουν στη ζωή.

Την 4η ημέρα της κατάπαυσης του πυρός ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς, η επιστροφή των ομήρων θα αποτελέσει «ιστορικό γεγονός», με ανάμικτα συναισθήματα, «λύπης» και «χαράς», βρίσκει ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Το Ισραήλ σε εγρήγορση

Το Ισραήλ βρίσκεται σε επιφυλακή και σε εγρήγορση όπως επίσης και τα ισραηλινά νοσοκομεία ώστε μετά την άφιξη των ομήρων στην στρατιωτική βάση να μεταφερθούν με ελικόπτερα σε τρία νοσηλευτικά ιδρύματα του κεντρικού Ισραήλ.

Όσον αφορά τις σορούς των 28 ομήρων η παράδοσή τους θα γίνει σε μία δεύτερη φάση χωρίς ωστόσο ακόμα να έχει γίνει γνωστό το πότε. Υπάρχει μία προβλεπόμενη διαδικασία όπου αναμένεται να γίνει τελετή μέσα στη Λωρίδα της Γάζας όπου τα φέρετρα θα καλυφθούν με την ισραηλινή σημαία και θα ακολουθήσει η τελετή που είθισται σύμφωνα με την εβραϊκή θρησκεία και κατόπιν θα γίνει η διαδικασία για την επιστροφή τους σε ισραηλινό έδαφος και να παραδοθούν στις οικογένειες τους. Μάλιστα όταν πρόκειται για κάποιο στρατιώτη η σορός θα μεταφερθεί σε στρατιωτική βάση για την ταφή, ενώ εάν πρόκειται για κάποιον πολίτη θα γίνεται συνεννόηση με την οικογένεια.

Μόλις επιστρέψουν όλοι οι όμηροι, θα δοθούν ως αντάλλαγμα οι Παλαιστίνιοι κρατούμενοι, για τους οποίους και αναφέρθηκε εμπλοκή, ως προς το αίτημα της Χαμάς για αποφυλάκιση υψηλόβαθμων στελεχών της με πρώτο τον Μαρουάν Μπαργούτι.

«Ο πόλεμος τελείωσε»

Ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε την Κυριακή, από το προεδρικό αεροσκάφος πριν την αναχώρησή του για το Ισραήλ και την Αίγυπτο, όπου αναμένεται να συμπροεδρεύσει σήμερα σε «σύνοδο για την ειρήνη», ότι ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας «τελείωσε».

«Ο πόλεμος τελείωσε. Το καταλαβαίνετε αυτό;», είπε ο ρεπουμπλικάνος σε δημοσιογράφους που τον συνοδεύουν, απαντώντας σε ερώτηση για την σύγκρουση του Ισραήλ με τη Χαμάς.

Ο Τραμπ αναμένεται στο Ισραήλ στις 09:20 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας). Αφού συναντηθεί με τον κ. Νετανιάχου, θα δει συγγενείς ομήρων και θα εκφωνήσει ομιλία στην Κνέσετ, στην ισραηλινή Βουλή.

Από την πλευρά του ο κ. Νετανιάχου έκρινε πως το Ισραήλ κατήγαγε «τεράστιες νίκες, νίκες που αποσβόλωσαν ολόκληρο τον κόσμο», σπεύδοντας να προσθέσει «πρέπει να σας πω ότι ο αγώνας δεν τελείωσε».

Κι άλλοι κορυφαίοι αξιωματούχοι - ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, ο επικεφαλής της CIA Τζον Ράτκλιφ, ο αρχηγός του γενικού επιτελείου εθνικής άμυνας πτέραρχος Νταν Κέιν - επιβαίνουν στο προεδρικό αεροσκάφος.

Ο Τραμπ, τον οποίο επευφήμησε ζωηρά πλήθος προχθές Σάββατο στο Τελ Αβίβ, τόνισε ακόμη πως η συμφωνία για την πρώτη φάση της «ειρήνης στη Γάζα», που ανακοινώθηκε την περασμένη εβδομάδα, προκαλεί ικανοποίηση, τόσο στο Ισραήλ, όσο και σε μουσουλμανικές και αραβικές χώρες.

«Όλος ο κόσμος χειροκροτεί ταυτόχρονα, αυτό δεν το έχουμε ξαναδεί ποτέ. Γενικά, αν επικροτεί ο ένας, ο άλλος δεν το κάνει», σχολίασε ο μεγιστάνας. «Αυτή είναι η πρώτη φορά που όλος ο κόσμος (...) είναι περιχαρής, είναι τιμή μας να συμμετάσχουμε», πρόσθεσε.

«Σύνοδος ειρήνης»

Μετά την ολιγόωρη διαμονή του στο Ισραήλ, ο Τραμπ αναμένεται στην Αίγυπτο, όπου θα συμπροεδρεύσει με τον Αιγύπτιο ομόλογό του Άμπντελ Φάταχ αλ Σίσι σε «σύνοδο για την ειρήνη» στη Γάζα, με τη συμμετοχή 20 και πλέον άλλων ηγετών κρατών και κυβερνήσεων και του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες.

Ανάμεσα στα διακυβεύματα: η διακυβέρνηση της Λωρίδας της Γάζας, που έχει υποστεί πελώρια καταστροφή έπειτα από δυο χρόνια πολέμου.

Οι χώρες που μεσολάβησαν για να κλειστεί η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας σκοπεύουν να υπογράψουν έγγραφο που θα εγγυάται την εφαρμογή της, ανέφερε διπλωματική πηγή, συμπληρώνοντας πως οι χώρες που θα το προσυπογράψουν θα είναι «οι ΗΠΑ, η Αίγυπτος, το Κατάρ και πιθανόν η Τουρκία».

Κανένας αξιωματούχος του Ισραήλ δεν θα βρίσκεται στο Σαρμ ελ Σέιχ, ούτε αντιπρόσωπος της Χαμάς. Το Ιράν, που υποστηρίζει για χρόνια αυτή την τελευταία, ξεκαθάρισε πως επίσης δεν πρόκειται να συμμετάσχει στη σύνοδο.

Παράλληλα με την προοδευτική απόσυρση των μονάδων του ισραηλινού στρατού, που λέει ότι ελέγχει το 53% της Λωρίδα της Γάζας, το αμερικανικό σχέδιο προβλέπει μεταγενέστερη φάση κατά την οποία η Χαμάς δεν θα ασκεί πλέον την εξουσία στον παλαιστινιακό θύλακο, όπου ανέλαβε τη διακυβέρνηση το 2007, και το οπλοστάσιό της θα καταστραφεί.

Στελέχη της Χαμάς ωστόσο αποκλείουν τον αφοπλισμό της.

Με βάση το σχέδιο των ΗΠΑ, τη διακυβέρνηση θα αναλάβει «παλαιστινιακή επιτροπή», που θα είναι «τεχνοκρατική και απολιτική» υπό «την επίβλεψη και τον έλεγχο νέου διεθνούς οργάνου μετάβασης» με επικεφαλής τον ίδιο τον αμερικανό πρόεδρο Τραμπ.

Φωτογραφία: @associatedpress