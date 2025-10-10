ΗΠΑ: Ξεκίνησαν οι απολύσεις ομοσπονδιακών υπαλλήλων

Το Γραφείο Διαχείρισης και Προϋπολογισμού, του οποίου ηγείται ο Βόουτ, επιβεβαίωσε ότι «τα RIF έχουν ξεκινήσει και είναι σημαντικά».

Οι απολύσεις ομοσπονδιακών υπαλλήλων ξεκίνησαν εν μέσω του shutdown της κυβέρνησης των ΗΠΑ που διανύει την 10η ημέρα του όπως αποκάλυψε ο επικεφαλής προϋπολογισμού της κυβέρνησης Τραμπ, Ράσελ Βόουτ.

«Τα RIFs έχουν ξεκινήσει», έγραψε ο Βόουτ στο X, εννοώντας Reductions in Force - (Μειώσεις στο Δυναμικό).

Ειδοποιήσεις απόλυσης έλαβαν οι υπάλληλοι του υπουργείου Υγείας και των Κοινωνικών Υπηρεσιών των ΗΠΑ.

«Οι υπάλληλοι του HHS σε διάφορα τμήματα έλαβαν ειδοποιήσεις μείωσης του προσωπικού ως άμεση συνέπεια του shutdown της κυβέρνησης υπό την καθοδήγηση των Δημοκρατικών», τόνισε ο εκπρόσωπος του υπ. Υγείας, σύμφωνα με το Reuters.

«Όλοι οι υπάλληλοι του HHS που έλαβαν ειδοποιήσεις για μείωση του προσωπικού χαρακτηρίστηκαν ως μη απαραίτητοι από τα αντίστοιχα τμήματα τους. Το HHS συνεχίζει να κλείνει 'σπάταλες και περιττές οντότητες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που έρχονται σε αντίθεση με το πρόγραμμα της κυβέρνησης Τραμπ 'Make America Healthy Again' (Κάντε την Αμερική ξανά υγιή)», σημείωσε.

Από την έναρξη του shutdown την περασμένη εβδομάδα, η κυβέρνηση Τραμπ έχει αποφασίσει να παγώσει και να μειώσει δισ. δολάρια σε ομοσπονδιακή χρηματοδότηση για έργα σε πολιτείες και πόλεις που ελέγχονται από Δημοκρατικούς αξιωματούχους.