H Λάιεν χαιρετίζει τη συμφωνία Ισραήλ - Χαμάς: Όλες οι πλευρές να τηρήσουν τους όρους

Την συμφωνία μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς χαιρέτισε η επικεφαλής της Κομισιόν με Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν εκφράζοντας την ελπίδα για μόνιμη εκεχειρία και τονίζοντας ότι «στηρίζει τη γρήγορη και ασφαλή παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα».

«Και όταν έρθει η στιγμή, θα είμαστε έτοιμοι να συμβάλουμε στην ανάκαμψη και την ανοικοδόμηση» πρόσθεσε.

I welcome the announcement of an agreement to secure a ceasefire and the release of hostages in Gaza, based on the proposal put forward by @POTUS.



I commend the diplomatic efforts of the United States, Qatar, Egypt, and Türkiye in achieving this breakthrough. Am also encouraged… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 9, 2025

«Χαιρετίζω την ανακοίνωση συμφωνίας για την επίτευξη εκεχειρίας και την απελευθέρωση των ομήρων στη Γάζα, βασισμένης στην πρόταση που παρουσίασε ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών (@POTUS).

Επαινώ τις διπλωματικές προσπάθειες των Ηνωμένων Πολιτειών, του Κατάρ, της Αιγύπτου και της Τουρκίας, που κατέστησαν δυνατή αυτή τη σημαντική πρόοδο. Ενθαρρυντική είναι επίσης η στήριξη της Κυβέρνησης του Ισραήλ και της Παλαιστινιακής Αρχής.

Τώρα, όλες οι πλευρές πρέπει να τηρήσουν πλήρως τους όρους της συμφωνίας. Όλοι οι όμηροι πρέπει να απελευθερωθούν με ασφάλεια. Μια μόνιμη εκεχειρία πρέπει να καθιερωθεί. Η οδύνη πρέπει να τελειώσει.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεχίσει να στηρίζει τη γρήγορη και ασφαλή παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα. Και όταν έρθει η στιγμή, θα είμαστε έτοιμοι να συμβάλουμε στην ανάκαμψη και την ανοικοδόμηση.

Η σημερινή ευκαιρία πρέπει να αξιοποιηθεί. Είναι η ευκαιρία να διαμορφωθεί ένας αξιόπιστος πολιτικός δρόμος προς μια διαρκή ειρήνη και ασφάλεια — ένας δρόμος σταθερά θεμελιωμένος στη λύση των δύο κρατών».

Η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας χαιρέτισε σήμερα τη συμφωνία χαρακτηρίζοντάς την «μείζον διπλωματικό επίτευγμα». «Η ΕΕ θα κάνει ό,τι μπορεί για να υποστηρίξει την εφαρμογή της», πρόσθεσε.

Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα δηλώνει με την σειρά του ότι «η εφαρμογή της (συμφωνίας για εκεχειρία) ανοίγει τον δρόμο για την πολυαναμενόμενη απελευθέρωση όλων των Ισραηλινών ομήρων, την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα και το τέλος της σοβαρής ανθρωπιστικής κρίσης στην περιοχή», ενώ τονίζει ότι πρόκειται «για μια κρίσιμης σημασίας ευκαιρία που πρέπει να αξιοποιηθεί για να τεθούν τα θεμέλια μιας διαρκούς ειρήνης, βασισμένης σε μια λύση δύο κρατών».

Ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι καλωσόρισε επίσης τη συμφωνία και δήλωσε πως η χώρα του είναι έτοιμη να στείλει στρατεύματα, αν χρειασθούν δυνάμεις για τη διατήρηση της ειρήνης.

«Η ειρήνη είναι κοντά», δήλωσε ο Ταγιάνι μέσω του X. «Η Ιταλία, η οποία ανέκαθεν υποστήριζε το σχέδιο των ΗΠΑ, είναι έτοιμη να κάνει αυτό που της αναλογεί για τη σταθεροποίηση της κατάπαυσης του πυρός, την παράδοση νέας ανθρωπιστικής βοήθειας και τη συμμετοχή στην ανοικοδόμηση της Γάζας. Είμαστε επίσης έτοιμοι να στείλουμε στρατεύματα, αν δημιουργηθεί μια διεθνής ειρηνευτική δύναμη για να επανενώσει την Παλαιστίνη».

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε σήμερα ότι καλωσορίζει τη συμφωνία για την εξασφάλιση μιας κατάπαυσης του πυρός και της απελευθέρωσης των ομήρων στη Γάζα, προσθέτοντας ότι η Γαλλία θα συνεχίσει να διεξάγει συνομιλίες με διεθνείς εταίρους επιδιώκοντας μια πολιτική λύση στον πόλεμο. «Η συμφωνία αυτή πρέπει να σηματοδοτήσει το τέλος του πολέμου και την αρχή μιας πολιτικής λύσης βασισμένης στη λύση των δύο κρατών», έγραψε ο Μακρόν στο X.

«Η Γαλλία είναι έτοιμη να συνεισφέρει για το σκοπό αυτό. Θα το συζητήσουμε σήμερα το απόγευμα στο Παρίσι με τους διεθνείς εταίρους μας», πρόσθεσε, αναφερόμενος σε μια σύνοδο που πρόκειται να διεξαχθεί για να συζητηθεί η κατάσταση μετά τον πόλεμο. Πρόσθεσε πως καλεί το Ισραήλ και τη Χαμάς να «σεβασθούν αυστηρά τους όρους» της συμφωνίας.

Αισιόδοξος για λύση εντός της εβδομάδας δήλωσε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, ενώ περιέγραψε ως «ελπιδοφόρο σημάδι» την συμφωνία. «Οι εξελίξεις στο Ισραήλ μας ενθαρρύνουν. Υπάρχει σαφώς μεγάλη πιθανότητα να επιτευχθεί συμφωνία με την Χαμάς» έως το τέλος της εβδομάδας, δήλωσε ο κ. Μερτς και εξέφρασε την αισιοδοξία του, προειδοποίησε ωστόσο ταυτόχρονα ότι η συμφωνία δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί και τεθεί πραγματικά σε εφαρμογή.

Στη Μαδρίτη, ο Ισπανός σοσιαλιστής πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ εξέφρασε την «ικανοποίησή» του για τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, προσθέτοντας πως ελπίζει ότι «θα σηματοδοτήσει την έναρξη μιας δίκαιης και διαρκούς ειρήνης». «Είναι τώρα καιρός για διάλογο, για να βοηθήσουμε τον άμαχο πληθυσμό και για να στραφούμε προς το μέλλον. Με ελπίδα. Αλλά και με δικαιοσύνη και μνήμη. Ώστε οι φρικαλεότητες που ζήσαμε να μην επαναληφθούν ποτέ», δήλωσε ο Σάντσεθ μέσω του X.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ