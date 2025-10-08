Αντώνης Σαμαράς: Απών από την παρουσίαση βιβλίου του Στυλιανίδη - Παρόντες Μητσοτάκης και Καραμανλής

Ο Αντώνης Σαμαράς δεν θα παρευρεθεί στην ίδια εκδήλωση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Ο πρώην πρωθυπουργός και πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Αντώνης Σαμαράς, δεν θα δώσει το «παρών» στην παρουσίαση βιβλίου του Ευριπίδη Στυλιανίδη για την τεχνητή νοημοσύνη.

Όπως έκανε γνωστό το περιβάλλον του, πρόκειται για προσωπική επιλογή του πρώην πρωθυπουργού. Παρά την απουσία του, εύχεται κάθε επιτυχία στο βιβλίο του κ. Ευρυπίδη Στυλιανίδη.

Μάλιστα, στην ίδια βιβλιοπαρουσίαση θα δώσει το «παρών» τόσο ο Κυριάκος Μητσοτάκης όσο και ο Κώστας Καραμανλής, ενώ το βιβλίο έχει τίτλο «Τεχνητή Νοημοσύνη: Ανθρώπινα Δικαιώματα, Δημοκρατία & Κράτος Δικαίου».

Η παρουσίαση του βιβλίου πραγματοποιείται στο Ωδείο Αθηνών, στις 18:30 μ.μ..