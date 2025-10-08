Πολιτική | Διεθνή

Ο Τραμπ ζήτησε να φυλακιστούν ο δήμαρχος του Σικάγο και ο κυβερνήτης του Ιλινόι

Ο Τραμπ ζήτησε να φυλακιστούν ο δήμαρχος του Σικάγο και ο κυβερνήτης του Ιλινόι
Ντόναλντ Τραμπ / Πηγή Φωτογραφίας: ΑΡ
Τους κατηγορεί ότι απέτυχαν να προστατεύουν τους υπαλλήλους της ομοσπονδιακής υπηρεσίας μετανάστευσης (ICE) χωρίς να παρουσιάσει κανένα αποδεικτικό στοιχείο.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε σήμερα τη φυλάκιση του δημάρχου του Σικάγο Μπράντον Τζόνσον και του κυβερνήτη του Ιλινόι Τζι Μπι Πρίτσκερ, κατηγορώντας τους δύο Δημοκρατικούς ότι απέτυχαν να προστατεύουν τους υπαλλήλους της ομοσπονδιακής υπηρεσίας μετανάστευσης (ICE) χωρίς να παρουσιάσει κανένα αποδεικτικό στοιχείο.

Τα σχόλια του Τραμπ, που δημοσιεύτηκαν στη δική του πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσής, έρχονται, καθώς ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος διέταξε την αποστολή στρατευμάτων της Εθνοφρουράς στο Σικάγο, την τρίτη μεγαλύτερη πόλη των ΗΠΑ, παρά τις αντιρρήσεις τοπικών και πολιτειακών αξιωματούχων.

«Ο Δήμαρχος του Σικάγο πρέπει να φυλακιστεί επειδή απέτυχε να προστατεύσει τα μέλη της ICE! Ο κυβερνήτης Πρίτζκερ επίσης! Έγραψε ο Τραμπ, αναφερόμενος στο προσωπικό της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων των ΗΠΑ (ICE- Immigration and Customs Enforcement)».

Οι εκπρόσωποι των Τζόνσον και Πρίτσκερ δεν έγινε δυνατόν να βρεθούν άμεσα για να σχολιάσουν τις δηλώσεις το Αμερικανού προέδρου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

