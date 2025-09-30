Δημοσκόπηση Alco: Πώς αξιολογούν οι πολίτες τα μέτρα της κυβέρνησης

Οι πολίτες εμφανίζονται ιδιαίτερα επικριτικοί τόσο ως προς την εικόνα της κυβέρνησης, όσο και σε θέματα οικονομικής και θεσμικής διαχείρισης.

Aρνητικά κρίνει η πλειοψηφία των πολιτών την κυβέρνηση και τις πρόσφατες εξαγγελίες του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση της Alco για τον Alpha.

Σε ερώτηση για το πώς άλλαξε η εικόνα τους για την κυβέρνηση μετά τη ΔΕΘ, το 38% των ερωτηθέντων απαντά ότι η εικόνα της κυβέρνησης παραμένει «ίδια κακή», ενώ το 31% δηλώνει πως η εικόνα είναι πλέον «χειρότερη». Αντιθέτως, μόνο το 20% θεωρεί ότι η εικόνα της κυβέρνησης είναι «ίδια καλή», και μόλις το 5% απαντά ότι τη βλέπει «καλύτερη». Ένα 6% δηλώνει «Δεν ξέρω / Δεν απαντώ».

Στην πρόθεση ψήφου επί των έγκυρων, η Νέα Δημοκρατία καταγράφει μικρή πτώση, φτάνοντας το 24%, από 25% που ήταν τον Ιούνιο. Αντίθετα, οριακή άνοδο παρουσιάζει το ΠΑΣΟΚ, το οποίο ανεβαίνει στο 11,5% (από 10,7%). Ανοδικά κινείται και ο ΣΥΡΙΖΑ, με 6,2% (από 5%).

Τρίτη δύναμη αναδεικνύεται η Ελληνική Λύση με 9,3%. Το ΚΚΕ βρίσκεται στο 7,1%, όπως και η Πλεύση Ελευθερίας που φτάνει επίσης στο 7,1%. Το ΜέΡΑ25 συγκεντρώνει 2,5%, η Νίκη 2,1%, ενώ η Νέα Αριστερά καταγράφει 1,3%. Η Φωνή Λογικής εμφανίζεται με 3,6%, το Κίνημα Δημοκρατίας με 2,3%, ενώ Άλλα κόμματα συγκεντρώνουν συνολικά 4%.

Ιδιαίτερα υψηλό είναι το ποσοστό των αναποφάσιστων, που ανέρχεται στο 19%.

