Η Ρωσία λέει πως η ενεργειακή συνεργασία με την Τουρκία συνεχίζεται

Οι αγωγοί αερίου TurkStream και Blue Stream λειτουργούν στο μάξιμουμ των δυνατοτήτων τους για να προμηθεύουν την Τουρκία και η συνεργασία ανάμεσα στη Μόσχα και την Άγκυρα συνεχίζεται, ανακοίνωσε σήμερα το Κρεμλίνο, αφού η Ουάσινγκτον άσκησε πίεση στους συμμάχους της να σταματήσουν τις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου και αερίου.

Το Κρεμλίνο έκανε το παραπάνω σχόλιο αφού ο Aμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ συναντήθηκε χθες, Πέμπτη, με τον τούρκο ομόλογό του Ταγίπ Ερντογάν και δήλωσε πως πιστεύει ότι η Τουρκία θα συμφωνήσει στο αίτημά του να σταματήσει να αγοράζει ρωσικά ενεργειακά προϊόντα.

