Προς ακύρωση βαίνει η προγραμματισμένη συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Πρόεδρο της Τουρκίας

Προς ακύρωση βαίνει η προγραμματισμένη συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Πρόεδρο της Τουρκίας, μετά τη χθεσινή αναβολή από την τουρκική πλευρά, η οποία επικαλέστηκε τη συμμετοχή του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με ηγέτες αραβικών και μουσουλμανικών χωρών.

Aνώτατη κυβερνητική πηγή απάντησε σε ερωτήσεις δημοσιογράφων σχετικά με αναφορά τουρκικού δημοσιεύματος ότι «η συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Τούρκο Πρόεδρο ακυρώθηκε, καθώς η ελληνική πλευρά παραβίασε τη συμφωνία και ανακοίνωσε τη συνάντηση».

«Κατά την οργάνωση της συνάντησης, η δική μας πλευρά ήταν σαφής. Εμείς πάντα προαναγγέλλουμε τις συναντήσεις μας, η Τουρκία συνήθως δεν τις προαναγγέλλει. Το ραντεβού ήταν απολύτως κανονισμένο, ήταν συμφωνημένο και εμείς ανακοινώσαμε τη συνάντηση στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ», είπε.

«Από εκεί και πέρα, δεν ξέρω αν τελικά θα γίνει η συνάντηση. Το βλέπω πολύ δύσκολο αυτήν τη στιγμή, με βάση και το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού, το οποίο είναι εξαιρετικά βαρύ αύριο (σ.σ. την Τετάρτη). Αλλά κι αν δεν γίνει, θα υπάρξει ευκαιρία να τα πουν οι δύο ηγέτες κάποια άλλη στιγμή. Εξάλλου, ο Πρωθυπουργός έχει ήδη συναντηθεί επτά φορές με τον Πρόεδρο Ερντογάν και πάντα εμείς επιδιώκουμε ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας», πρόσθεσε ανώτατη κυβερνητική πηγή.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, από την πλευρά του, μιλώντας στην εκπομπή «Εδώ» του ONE, εξήγησε ότι η σύσκεψη του Αμερικανού προέδρου με τις αραβικές χώρες στην οποία προσεκλήθη και ο πρόεδρος της Τουρκίας ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ανακοινώθηκε χθες χωρίς συγκεκριμένη ώρα και μετά από αρκετές ώρες ανακοινώθηκε ότι θα πραγματοποιηθεί με μισή ώρα διαφορά, από την έναρξη της προγραμματισμένης επαφής του πρωθυπουργού με τον Τούρκο πρόεδρο.

Υπήρξε συνεννόηση μεταξύ των δύο πλευρών και κλείστηκε η συνάντηση με τον Τούρκο πρόεδρο για τις 2 ώρα ΝΥ καθώς και ότι από τη στιγμή που διαπιστώθηκε ότι συμπίπτουν οι ώρες ζητήθηκε από την τουρκική πλευρά να αλλάξει η ημέρα και η ώρα σε μια αυριανή συνάντηση και αναμένουμε, πρόσθεσε ο Παύλος Μαρινάκης.