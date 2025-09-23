Αναβάλλεται η συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν: Αναζητείται νέα ημερομηνία

Κατόπιν αιτήματος της Άγκυρας η αναβολή. Σε αναζήτηση διαθέσιμης ώρας για τις επόμενες μέρες στη Νέα Υόρκη οι δύο πλευρές.

Δεν θα πραγματοποιηθεί η προγραμματισμένη για σήμερα (21:00 το βράδυ) συνάντηση του Έλληνα πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Τούρκο πρόεδρο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο περιθώριο της 80ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στο «Σπίτι της Τουρκίας».

Tο ραντεβού των δύο ηγετών δεν θα πραγματοποιηθεί κατόπιν αιτήματος της Άγκυρας, λόγω της συμμετοχής του Τούρκου προέδρου σε συνάντηση ηγετών αραβικών και μουσουλμανικών χωρών που διοργανώνει την Τρίτη στη Νέα Υόρκη ο Ντόναλντ Τραμπ.

Αναζητείται διαθέσιμη ώρα για τις επόμενες μέρες στη Νέα Υόρκη ώστε να συζητηθούν διμερή και περιφερειακά ζητήματα.

Όπως έχει γίνει γνωστό, η σύνθεση για την επικείμενη συνάντηση θα είναι 1 + 2, δηλαδή οι δύο ηγέτες, οι υπουργοί Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης και Χακάν Φιντάν και οι διπλωματικοί σύμβουλοι Μίλτος Νικολαϊδης και Τσαγατάι Κιλίτς.

Το πρόγραμμα Μητσοτάκη για Τρίτη και Τετάρτη

Υπενθυμίζεται πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συμμετάσχει στις εργασίες της Εβδομάδας Υψηλού Επιπέδου της 80ής Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών.

Σήμερα Τρίτη ο Έλληνας πρωθυπουργός θα συναντηθεί με Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη, τον Πρόεδρο του Αζερμπαϊτζάν Ιλχάμ Αλίγιεφ, τον Πρόεδρο της Σιέρα Λεόνε Τζούλιους Μαάντα Μπίο, τον Πρόεδρο της Υεμένης Ρασάντ Αλ Αλίμι και τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίο.

Το βράδυ ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα παρακαθήσει στη δεξίωση που παραθέτει προς τιμήν των ηγετών ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Αύριο Τετάρτη, στις 8:15 (ώρα Νέας Υόρκης), ο πρωθυπουργός θα μιλήσει σε εκδήλωση που διοργανώνει η Αυστραλία με θέμα «Protecting Children in the Digital Age».

Στις 10:30 (ώρα Νέας Υόρκης) ο πρωθυπουργός θα έχει συζήτηση με την αρχισυντάκτρια της Wall Street Journal, Έμα Τάκερ .

Στις 12:30 (ώρα Νέας Υόρκης) ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μιλήσει σε ομογενειακή εκδήλωση στο Union League Club.

Στη συνέχεια ο πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τον μεταβατικό Πρόεδρο της Συρίας Αχμέντ Αλ - Σάρα.

Στις 15:00 (ώρα Νέας Υόρκης) ο πρωθυπουργός θα μιλήσει σε εκδήλωση της κορεατικής Προεδρίας του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ με θέμα «Τεχνητή Νοημοσύνη και Διεθνής Ειρήνη & Ασφάλεια».

Στις 20:30 (ώρα Νέας Υόρκης) ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μιλήσει στην τελετή βράβευσης του Οικουμενικού Πατριάρχη με το Templeton Prize.