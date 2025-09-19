Πολιτική | Διεθνή

Συνάντηση Τραμπ με Ερντογάν στις 25 Σεπτεμβρίου - Και τα F-35 στο επίκεντρο

Ο Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε σήμερα Παρασκευή (19/9) ότι θα υποδεχτεί τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στον Λευκό Οίκο στις 25 Σεπτεμβρίου, σε μία συνάντηση όπου θα συνάψουν εμπορικές και στρατιωτικές συμφωνίες.

«Εργαζόμαστε σε πολλές εμπορικές και στρατιωτικές συμφωνίες με τον πρόεδρο, όπως μια μεγάλης κλίμακας αγορά αεροσκαφών Boeing, μια σημαντική συμφωνία για τα F-16 και τη συνέχιση των συνομιλιών για τα F-35, που αναμένουμε να ολοκληρωθούν θετικά», έγραψε στο Truth Social ο Τραμπ.

Σημειώνεται πως χθες «κλείδωσε» για την Τρίτη, 23 Σεπτεμβρίου και η συνάντηση του πρωθυπουργού της Ελλάδας Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, καθώς τη Δευτέρα το μεσημέρι, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναχωρεί για τη Νέα Υόρκη όπου θα συμμετάσχει στις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

