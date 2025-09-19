Πολιτική | Διεθνή

Κόστα: Την 1η/10 η απάντηση στις παραβιάσεις του ευρωπαϊκού εναέριου χώρου από τη Ρωσία

Οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα συζητήσουν τη «συλλογική τους απάντηση» στις παραβιάσεις του ευρωπαϊκού εναέριου χώρου από τη Ρωσία στην επικείμενη Σύνοδο Κορυφής στην Κοπεγχάγη την 1η Οκτωβρίου, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα.

«Η σημερινή παραβίαση του εναέριου χώρου της Εσθονίας από τρία ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη είναι μία ακόμη απαράδεκτη πρόκληση» δήλωσε ο Κόστα μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Χ.

«Υπογραμμίζει για άλλη μια φορά την επείγουσα ανάγκη ενίσχυσης της ανατολικής μας πτέρυγας, εμβάθυνσης της ευρωπαϊκής αμυντικής συνεργασίας και εντατικοποίησης των πιέσεων στη Ρωσία».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

