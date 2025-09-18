Συναντήσεις κορυφής Κικίλια στην Ουάσιγκτον - Στο επίκεντρο το LNG

O Υπουργός Ναυτιλίας τόνισε ότι ο ελληνόκτητος στόλος –ο ισχυρότερος στον κόσμο– το μεταφέρει με σταθερότητα, ασφάλεια και αξιοπιστία σε όλο τον κόσμο, σε συμμάχους και φίλους.

Στην Ουάσιγκτον βρίσκεται ο Υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας, όπου η πρώτη του ημέρα περιλάμβανε σειρά σημαντικών συναντήσεων με υψηλόβαθμους αξιωματούχους των ΗΠΑ.

Κεντρική θέση είχε η συνάντηση με τον Υπουργό Εσωτερικών και επικεφαλής του National Energy Dominance Council, Doug Burgum. Το LNG βρέθηκε στο επίκεντρο, με τον κ. Κικίλια να τονίζει ότι ο ελληνόκτητος στόλος –ο ισχυρότερος στον κόσμο– το μεταφέρει με σταθερότητα, ασφάλεια και αξιοπιστία σε όλο τον κόσμο, σε συμμάχους και φίλους.

Στη συνάντηση συμμετείχαν και στελέχη του NEDC, ο Εκτελεστικός Διευθυντής Jarrod Agen και η Ανώτερη Σύμβουλος Brittany Kelm, που υποδέχθηκαν τον Έλληνα Υπουργό και στον Λευκό Οίκο.

Το πρόγραμμα της ημέρας περιλάμβανε επίσης επαφή με τον Αναπληρωτή Βοηθό Υπουργό Ενέργειας Joshua (Τζος) Volz για τον Κάθετο Διάδρομο και τις ενεργειακές συνέργειες, συναντήσεις με τον Sam Mulopoulos και τη Zoe Sofos στο USTR για τα λιμενικά τέλη και τον ρόλο της ελληνικής ναυτιλίας, καθώς και συζήτηση με τον Γερουσιαστή Jerry Moran, έναν πολιτικό με μακρά εμπειρία και μέλος της Επιτροπής Εμπορίου και Μεταφορών της Γερουσίας, τον οποίο ο κ. Κικίλιας ευχαρίστησε για τη φιλία του προς την Ελλάδα και την αλληλεγγύη που έχει δείξει σε κρίσιμες στιγμές. Το πρόγραμμα της πρώτης ημέρας ολοκληρώθηκε με τη δεξίωση προς τιμήν του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου.