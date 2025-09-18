Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαιρετίζει τη συμφωνία για τον εκσυγχρονισμό της πολιτικής συνοχής

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκφράζει την ικανοποίησή της για την έγκριση σημαντικών επικαιροποιήσεων της πολιτικής συνοχής 2021-2027 από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

Οι αλλαγές αυτές θα επιτρέψουν στα κράτη μέλη και τις περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) να ανακατανείμουν κονδύλια σε νέες στρατηγικές προτεραιότητες, προωθώντας έτσι τις επενδύσεις στην ανταγωνιστικότητα, την άμυνα, την οικονομικά προσιτή και βιώσιμη στέγαση, την ανθεκτικότητα των υδάτων και την ενεργειακή μετάβαση.

Τα κράτη μέλη και οι περιφέρειες που επιθυμούν να επενδύσουν σε αυτές τις νέες προτεραιότητες θα έχουν υψηλότερα ποσοστά προχρηματοδότησης —έως και 20%— ώστε να μπορούν να επιταχύνουν την έναρξη και την υλοποίηση των έργων. Επιπλέον, αυτά τα ποσοστά προχρηματοδότησης θα αυξηθούν ακόμη περισσότερο για τα προγράμματα που θα ανακατανείμουν τουλάχιστον το 10% της συνολικής τους αξίας στις νέες προτεραιότητες.

Τα αναπρογραμματισμένα κονδύλια θα έχουν επίσης υψηλότερα ποσοστά συγχρηματοδότησης της ΕΕ —10 ποσοστιαίες μονάδες πάνω από τα ισχύοντα— μειώνοντας έτσι την αναγκαία συμπληρωματική ενίσχυση από τους εθνικούς προϋπολογισμούς. Τέλος, ακόμη πιο ευνοϊκοί όροι προβλέπονται για τις περιφέρειες της ΕΕ που συνορεύουν με τη Ρωσία και τη Λευκορωσία και θίγονται από τον επιθετικό πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας.

Ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος για τη Συνοχή και τις Μεταρρυθμίσεις, Ραφαέλε Φίτο, δήλωσε σχετικά: «Η έγκριση της πρότασης ενδιάμεσης επανεξέτασης είναι ένα σημαντικό βήμα για τον εκσυγχρονισμό της πολιτικής συνοχής, ώστε να συνεχίσει να ανταποκρίνεται στις σημερινές προκλήσεις. Επιτρέπει να γίνουν επενδύσεις στις κοινές ευρωπαϊκές μας προτεραιότητες: ανταγωνιστικότητα, άμυνα, οικονομικά προσιτή και βιώσιμη στέγαση, ανθεκτικότητα των υδάτων και ενεργειακή μετάβαση. Η υλοποίηση των κοινών μας προτεραιοτήτων προϋποθέτει ισχυρές περιφέρειες και η εκσυγχρονισμένη πολιτική συνοχής τις εφοδιάζει με τα κατάλληλα εργαλεία για τον σκοπό αυτό.»

Η Εκτελεστική Αντιπρόεδρος για τα Κοινωνικά Δικαιώματα και τις Δεξιότητες, τις Ποιοτικές Θέσεις Εργασίας και την Ετοιμότητα, Ροξάνα Μινζάτου, δήλωσε σχετικά: «Η ΕΕ επενδύει μαζικά στους ανθρώπους της, για να τους στηρίζει καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής τους. Αυτή η επικαιροποίηση της πολιτικής συνοχής της ΕΕ θα συνεχίσει να βελτιώνει τον τρόπο με τον οποίο τα κονδύλια της ΕΕ ενισχύουν την απασχόληση, την εκπαίδευση, την κοινωνική ένταξη και άλλα. Βοηθά τα κράτη μέλη να επενδύσουν σε τομείς όπως η διά βίου μάθηση, η επανένταξη των ατόμων στην αγορά εργασίας ή η στήριξη των παιδιών που έχουν ανάγκη. Οι στοχευμένες τροποποιήσεις της ενδιάμεσης επανεξέτασης καθιστούν την πολιτική συνοχής πιο ευέλικτη, πιο προσαρμοστική και πιο αποτελεσματική. Έτσι, θα μπορεί ν’ ανταποκρίνεται στη σημερινή πραγματικότητα και να εξοπλίζει την Ευρώπη ώστε να διαφυλάξει την ευημερία της στο μέλλον.»

Οι αλλαγές προτάθηκαν τον Απρίλιο από την Επιτροπή μετά από διαβουλεύσεις με τα κράτη μέλη. Μόλις δημοσιευθούν στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα κράτη μέλη και οι περιφέρειες θα μπορούν να κάνουν χρήση των νέων δυνατοτήτων ευελιξίας, υποβάλλοντας στην Επιτροπή τροποποιήσεις στα προγράμματα συνοχής τους.