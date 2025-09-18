Παπαστεργίου: Μέχρι τον Ιούνιο πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης

Ο υπουργός τόνισε πως ο στόχος δεν είναι μόνο να ολοκληρωθούν τα έργα μόνο σε διαδικαστικό επίπεδο, αλλά και σε λειτουργικό.

«Μέχρι τα τέλη του ερχόμενου Ιουνίου θα πρέπει να έχουμε τελειώσει όλα τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης» δήλωσε από το βήμα της τελετής απονομής βραβείων Τεχνολογίας Bite awards powered by EPSILONNET που διοργάνωσε η Boussias events, ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο υπουργός τόνισε πως ο στόχος δεν είναι μόνο να ολοκληρωθούν τα έργα μόνο σε διαδικαστικό επίπεδο, αλλά και σε λειτουργικό. «Πρέπει να παραδώσουμε χρήσιμα λειτουργικά αποτελεσματικά έργα. Έργα τα οποία θα βελτιώσουν ακόμα περισσότερο την καθημερινότητα των πολιτών και την αλληλεπίδρασή τους με το κράτος για αυτό και πρέπει να δουλέψουμε σκληρά, ώστε να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά, όποια προβλήματα εμφανιστούν» τόνισε ο ίδιος.

Στη συνέχεια ο υπουργός αναφέρθηκε στα μεγάλα βήματα που έχει κάνει η χώρα τα τελευταία χρόνια στο χώρο της ψηφιακής τεχνολογίας. «Αν πραγματικά μπορούμε να υπερηφανευόμαστε για κάτι ως χώρα, εκτός από τα άλλα μεγάλα βήματα που κάνουμε σε πολλούς άλλους τομείς, η Τεχνολογία νομίζω πως είναι ένας πολύ ξεχωριστός και διακριτός τομέας» τόνισε ο ίδιος για να συμπληρώσει στη συνέχεια πως η Ελλάδα πλέον εμφανίζεται ως μια χώρα με αξιώσεις. «Η Ελλάδα είναι πολύ πιο πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο στους δείκτες της «Ψηφιακής Δεκαετίας» επισήμανε ο ίδιος, ωστόσο ξεκαθάρισε πως πρέπει να γίνει πολλή δουλειά ακόμα.

Τέλος ο υπουργός αναφέρθηκε και στην ανάγκη, ώστε η Ευρώπη να κινηθεί πιο γρήγορα και πιο αποτελεσματικά στα θέματα της Τεχνητής Νοημοσύνης. «Θα πρέπει να τρέξει πιο γρήγορα, θα πρέπει να ξεπεράσει προβλήματα διαδικαστικά και περιοριστικά στη νομοθεσία και θα πρέπει να αποκτήσει τη δική της δύναμη σε πολλές υπηρεσίες στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης» είπε ο υπουργός για να ολοκληρώσει στη συνέχεια «πάμε να κτίσουμε μια Ευρώπη και μια Ελλάδα ακόμα πιο σύγχρονη, ακόμα πιο ψηφιακή, ακόμα πιο αποτελεσματική και θα το κάνουμε μαζί αρκεί να δουλέψουμε περισσότερο και να ενώσουμε τις δυνάμεις μας».