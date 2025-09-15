Μιχαηλίδου: Η Ελλάδα πρωταγωνιστεί στη διεθνή συνεργασία για την αποϊδρυματοποίηση των παιδιών

Την αξιοσημείωτη πρόοδο της Ελλάδας στην αποϊδρυματοποίηση των παιδιών και τα απτά αποτελέσματα σε αυτόν τον ευαίσθητο τομέα παρουσίασε η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, στο Λονδίνο, προσκεκλημένη του διεθνούς οργανισμού Care for Children.

Στο πλαίσιο της συνάντησης με στόχο την αποϊδρυματοποίηση πέντε εκατομμυρίων παιδιών σε όλον τον κόσμο αλλά και συμμετέχοντας στην προετοιμασία της υπογραφής της χάρτας για την παγκόσμια αποϊδρυματοποίηση, η κ. Μιχαηλίδου δήλωσε: «Το 2019, όταν αναλάβαμε τη διακυβέρνηση, η Ελλάδα δεν ήξερε πόσα ήταν τα παιδιά στα ιδρύματα. Αρχικά, έπρεπε να μετρήσουμε τα παιδιά. Γιατί αν δεν μετρήσεις κάτι, δεν μπορείς και να το βελτιώσεις».

«Μάθαμε, λοιπόν, πόσα είναι τα παιδιά, τις ηλικίες τους, αν έχουν αναπηρίες και σχεδιάσαμε δύο πολιτικές. Η πρώτη αφορά στα μικρά παιδιά. Μέσω της δημιουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας anynet, μπορούμε, με διαφάνεια και ταχύτητα, να συνταιριάζουμε τα παιδιά με υποψήφιους γονείς από όλη την Ελλάδα. Με αυτήν τη διαδικασία καταργήσαμε προβληματικές πρακτικές των ιδρυμάτων, που εφαρμόζονταν για δεκαετίες. Η δεύτερη πολιτική αφορά στα μεγαλύτερα παιδιά, αυτά στην εφηβεία, καθώς δύσκολα μπορούν να συνδεθούν με μία οικογένεια. Για τη δεύτερη ανάγκη δημιουργήσαμε τον θεσμό των διαμερισμάτων ημιαυτόνομης διαβίωσης αλλά και τον θεσμό της επαγγελματικής αναδοχής. Με τον τρόπο αυτό καταφέραμε να βγάλουμε τα μισά παιδιά από τα ιδρύματα. Αλλά έχουμε ακόμα δρόμο να διανύσουμε. Όσο υπάρχουν παιδιά που περιμένουν ένα σταθερό σπίτι και έφηβοι σε αβεβαιότητα, αυτό το ποσοστό, που απομένει, μας ωθεί να συνεχίσουμε την εντατική δουλειά μας».

Η κ. Μιχαηλίδου δέχθηκε, ως εκπρόσωπος της ελληνικής κυβέρνησης και του μηνύματος για την αποϊδρυματοποίηση των παιδιών, τα εύσημα από αξιωματούχους της βρετανικής κυβέρνησης και συμμετέχοντες στην εκδήλωση, ενώ μετά το τέλος της συζήτησης συνομίλησε κατ' ιδίαν με τον αντιπρόεδρο της βρετανικής κυβέρνησης, David Lammy, ο οποίος εξέφρασε τη θερμή στήριξή του στην ελληνική πολιτική για τα παιδιά.

Επίσης, ανανεώθηκαν η επικοινωνία και η συνεργασία, με ευκαιρία τη Σύνοδο Κορυφής του ΟΗΕ, στη Νέα Υόρκη στα τέλη Σεπτεμβρίου, κατά την οποία θα υπογραφεί το Global Charter on Children’s Care Reform, μία πρωτοβουλία του Ηνωμένου Βασιλείου, που παρουσίασε ο David Lammy, Deputy Prime Minister, τον Ιανουάριο του 2025 με την τότε ιδιότητά του ως υπουργός Εξωτερικών.

Τέλος, παρουσιάστηκε η ψηφιακή πλατφόρμα «Η Οικογένειά μου» (My Family) για τη φροντίδα των παιδιών, τα συστήματα οικογενειακής υποστήριξης και ευημερίας και της ενθάρρυνσης της διεθνούς συνεργασίας, καθώς και η νέα στρατηγική «Κόμβος για τη Φροντίδα για τα Παιδιά» (Care for Children Hub).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ